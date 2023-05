Cesena Under 17, parte da Foggia la lunga rincorsa verso il titolo

di Roberto Daltri

Comincia con un viaggio di quasi 500 chilometri la fase finale della stagione per la formazione Under 17 del Cesena che questa mattina alle 10.30 dovrà affrontare il Foggia.

Mister Filippo Masolini la sua squadra deve difendere il titolo di campione d’Italia questa ed è già una responsabilità per voi

"Questo è vero fino ad un certo punto perché i ragazzi hanno vinto lo scorso campionato ormai sono passati alla Under 18 e questa è una squadra tutta nuova. Ho ereditato il gruppo dei ragazzi del 2005 che erano arrivati molto bene fino alle semifinali con Magi".

Di solito più si va a giocare al sud più si trova un calcio agonistico questo può incidere?

"La scorsa stagione abbiamo incontrato Palermo e Juve Stabia e sono due squadre che giocano a calcio come il Foggia. Per quello che abbiamo potuto sapere - a questi livelli non ci sono molte immagini -, il fattore agonistico conta più fra i grandi. Magari i ragazzi del sud di solito sono più scaltri e più pronti sotto certi punti di vista".

Che avversario vi troverete di fronte?

"A questi livelli non si riesce a sapere più di tanto, ma sappiamo che il Foggia pratica un calcio offensivo. Non sono abituato a fare scelte in base all’avversario che dobbiamo incontrare e non lo farò nemmeno questa volta, certo alcune cose alla squadra le ho dette".

Si apre un periodo intenso

"Quello si perché dobbiamo affrontare ottavi e quarti su andata e ritorno poi, se ci arriviamo, c’è la Final Four dove affronteremo per prima la vincente fra Pescara e AlbinoLeffe".

Il livello si alza parecchio

"Si e per come è strutturata la Lega Pro si sta formando un gruppo di società che riescono a portare più squadre alla fase finale; il Cesena ne fa parte come Padova, Entella e Pro Sesto".

Un bel test per questi ragazzi

"Sono esperienze che possono fare solo bene: cominciano ad essere grandicelli a 17 anni in certi campionati stranieri se hai qualità giochi ad alti livelli, io alla loro età ero in B".

Un’avventura che inizia oggi a Foggia

"È iniziata ieri. Questo gruppo la scorsa stagione non aveva lunghe trasferte e non aveva mai dormito fuori e anche questo fa parte del processo di crescita".