Cesena, Usa out Ecco i tedeschi

di Stefano Benzoni

E’ tedesco con diramazioni mediorientali il fondo in procinto di acquistare il Cesena dalla proprietà di Robert Lewis e della famiglia Aiello. Ancora avvolti dal riserbo i nomi di coloro che si occuperanno e gestiranno la nuova creatura calcistica che diventerà quindi - come il Milan del resto - uno dei tanti investimenti su cui metteranno gli occhi gli investitori mondiali del sopracitato fondo.

In società ancora tutto tace ed è normale che sia così. Ma questo stato di cose non andrà avanti ancora a lungo: infatti martedì, dopodomani, sarà il giorno chiave per l’iscrizione della squadra al campionato di serie C 2023-2024 con tutta una presentazione di documenti e adempimenti di una certa qual importanza: fideiussione a garanzia dei 350mila euro, le ritenute Irpef, gli stipendi fino a maggio sia dei tesserati sportivi, sia per i dipendenti amministrativi. Un atto dovuto, documenti imprescindibili, quantomeno per dare l’idea che sia tutto normale, mentre tutto normale proprio non è.

E a questo proposito, a dimostrazione che la cessione di una società di calcio come il Cesena non può essere messa in piedi e conclusa dall’oggi al domani, va ricordato che ad inizio anno circolava in sede una persona di nazionalità germanica che andava in giro con Robert Lewis. Veniva presentato come un dirigente-consulente. In realtà costui, mai ovviamente presentato ufficialmente, altri non era che il rappresentante del fondo che era stato inviato dai suoi ’capi’ in avanscoperta per cercare di capire bene come andassero le cose all’interno della società. Dopo qualche settimana del dirigente-consulente si persero le tracce. Eravamo a inizio anno, o quasi, oggi siamo a metà giugno: Lewis e Aiello stavano già programmando con congruo anticipo la loro uscita dal mondo del calcio cesenate. Un’uscita che sarebbe stata in pompa magna e con tanti rimpianti se la squadra fosse stata promossa in B o quasi di soppiatto e alla chetichella (come sta succedendo) nella seconda ipotesi, vale a dire di squadra ancora in C.

Ma oltre a questi dettagli, cosa avrebbe cambiato il raggiungimento della B da parte del Cavalluccio? Semplicemente il fatto che il prezzo di acquisto (da parte del fondo) e di vendita (da parte dei due americani) sarebbe stato sicuramente più alto. Ora invece il fondo ci ha guadagnato e la coppia Aiello-Lewis un po’ ci ha rimesso. Forse non solo soldi, ma anche la faccia dopo l’idea, presumibilmente fasulla e montata ad arte, dei loro contrasti: un teatrino che presto vedrà la parola fine. Anzi, the end.