Cesena, vittoria che vale il secondo posto

Cesena

2

Vis Pesaro

0

CESENA (3-4-1-2): Tozzo, Ciofi, Silvestri, Celiento, Adamo (43’ st Calderoni), Brambilla, Saber (17’ st Bianchi), Mustacchio (1’ st Zecca), Bumbu (17’ st Chiarello), S. Shpendi (27’ st C. Shpendi), Corazza. All.: Toscano. A disp.: Lewis, Pollini, Mercadante, Albertini, Udoh, Pieraccini, Francesconi.

VIS PESARO (3-4-3): Farroni, Tonucci (25’ st Rossoni), Gavazzi, Bakayoko, Ghazoini (14’ st St Clair), Valdifiori, Astrologo, Zoia, Pucciarelli, Ngom (1’ st Sanogo), Fedato (36’ st Aucelli). All.: Banchieri. A disp.: Campani, Enem, Gerardi, Borsoi, Coppola, Garau, Parodi, Provazza, Gega.

Arbitro: Petrella di Viterbo.

Reti: 22’ pt Silvestri, 47’ st. C. Shpendi.

Note: espulso al 32’st St Clair per gioco violento; ammoniti Ngom, Bakayoko, Valdifiori,Saber, Celiento, Aucelli ; spettatori 9.375; angoli 2-4; recupero 1’ e 5’.

di Daniele Zandoli

Il Cesena batte la Vis Pesaro e riprende in mano la piazza d’onore, scippandola all’ Entella, bloccata sul pari casalingo dalla Recanatese. Per stabilire chi arriverà secondo occorre aspettare domenica prossima. Entrambe giocano in trasferta, il Cesena (avanti negli scontri diretti) ad Alessandria, l’Entella a Siena. Intanto il campionato emette il suo verdetto più importante: la Reggiana vince a Olbia e torna in B.

I bianconeri vincono meritatamente l’ultima della stagione regolare in casa contro una Vis mai pericolosa, piena di nomi sul viale del tramonto (tra cui gli ex Tonucci e Valdifiori) mentre Toscano continua a esibire i suoi giovani talenti. Va in gol Cristian Shpendi, si batte come un leone Bumbu sommerso di applausi all’uscita. La vittoria ci sta tutta, ancora con qualche residuo scarabocchio sotto porta da correggere. Il Cesena comincia subito in attacco, l’atteggiamento è quello delle giornate migliori. Al 6’ Corazza è ben lanciato da Stiven in posizione regolare, si trova solo davanti a Farroni, ma la bandierina è alzata e l’azione si ferma lì. Al 10’ Bumbu inizia il suo personale show timbrando la traversa piena, poi è in tutti i “brodetti” nella sua inusuale posizione a trequarti e i pesaresi lo picchiano duro. Sono i primi squilli in un pomeriggio che non promette bene per la Vis, chiusa per tutto il primo tempo nella sua metacampo. Al 18’ tocca a Stiven cincischiare in area piccola permettendo a Farroni di bloccare.

Si gioca a una porta e arriva il gol a cura del miglior arrivo dal mercato di gennaio, Silvestri. Punizione di Brambilla dalla trequarti, il terzino ci prova al volo, devia Gavazzi e la palla si infila. Vantaggio meritato, ma quanta fatica.

Ripresa e ancora Corazza è ben lanciato da Brambilla, ma calcia fuori. Clamoroso al 51’, ancora Brambilla su punizione, Silvestri tocca di testa dalla linea di fondo, la palla sembra entrare, ma arriva Celiento che colpisce di testa e da dieci centimetri alza sopra la traversa, togliendo al compagno la soddisfazione della prima doppietta in carriera. A quel punto è la Vis a caricare chiudendo il Cavalluccio sotto la Mare, almeno fino al fallaccio di St Clair su Celiento che merita il rosso diretto. Infine finalmente Cristian. A tempo scaduto scarica la rabbia di giocare meno di quanto meriti con la fiondata del raddoppio e l’abbraccio a tutta la famiglia a bordo campo.