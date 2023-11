Cesenati a New York. L’Endas va alla Maratona

"New York è sempre una meraviglia". Daniele Ruffilli risponde al telefono quando dall’altra parte dell’oceano è l’alba e dalle finestre dell’hotel a due passi da Times Square si vede una città che pare non essere nemmeno andata a dormire. A New York non ci si ferma mai, soprattutto ora, se si vive indossando scarpette da ginnastica e se si va a caccia di un’impresa che valga una fetta indelebile della vita sportiva.

Domenica è in programma la maratona della Grande Mela, una delle corse più suggestive del pianeta, alla quale parteciperà anche una delegazione di 19 cesenati iscritti alla podistica Endas capitanata appunto da Ruffilli. Uno che chiamarlo veterano è riduttivo.

"Sono qui per la ventiduesima volta – la voce è squillante già di primissima mattina - e in otto occasioni ho pure corso. Avrei voluto arrivare a dieci, ma il mio ginocchio non è stato d’accordo… Non importa, non ho rimpianti e soprattutto continuo a godermela, assaporando un’esperienza sempre indimenticabile".

Correre la Maratona di New York è un’impresa in tutti i sensi, dal momento che già riuscire a ottenere il pettorale è tutt’altro che semplice.

"Da tutto il mondo vogliono essere qui, ma il posto per tutti non c’è. Noi ci rivolgiamo a un’agenzia specializzata di Roma, che segue tutte le pratiche, dal viaggio alla sistemazione".

Il gruppo è arrivato mercoledì sera, con una manciata di giorni d’anticipo per godersi al meglio la città, approfittando dei musei, dei negozi, dei monumenti e semplicemente dell’atmosfera che si respira guardando da vicino la Statua della Libertà. "Ritiriamo i pettorali e facciamo i ‘turisti’ – Ruffilli sorride – senza perdere di vista l’obiettivo. La maratona è già di per sé una sfida molto impegnativa, alla quale serve arrivare preparati. Questa non fa eccezion e anzi richiede ancora più concentrazione, visto il tracciato fatto di saliscendi e dislivelli tutt’altro che banali. Non si viene qui per fare il ‘tempone’, ma per calarsi in un ambiente che non ha eguali. Lungo le strade ci sono un milione e mezzo di persone che fanno il tifo. Un milione e mezzo… Dove altro succede una cosa del genere? Si attraversano uno dopo l’altro quartieri che basta citarne i nomi per sentirsi parte della leggenda… Riguardo alle mie maratone internazionali posso citare Madrid, Parigi, Barcellona, Atene, Los Angeles e Amsterardam, ma nessuna è come questa. Ecco perché non me la perdo. Ma non sono qui per me stesso: voglio dare una mano ai cesenati partiti con noi, fornendo consigli, assistenza e supporto, dalla A alla Z. Perché correre a New York è una magia che non merita di essere offuscata da contrattempi".