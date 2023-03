Cesenati in bici a Roma e poi la maratona

di Luca Ravaglia

Partenza alle 8.30 davanti alla Fontana Masini. Puntuali, per favore, che la strada da fare è tanta. In effetti sì, perché 360 chilometri abbondanti da percorrere sui pedali non sono pochi. E se è per questo non sono nemmeno facili da affrontare, dal momento che in mezzo è previsto pure l’attraversamento dell’Appennino. Ma se è facile non c’è gusto e se non c’è gusto, cosa si parte a fare? Elisa Benini, Sandra Chianura, Rita Gabellini, Graziano Gozi, Stefano Masini, Tiziano Piraccini e Nazario Tramonti ieri mattina hanno salutato la loro Cesena per puntare i manubri delle bici verso Roma, che intendono raggiungere nella giornata di domani, giusto in tempo per farsi trovare pronti sulla linea di partenza della maratona in programma domenica.

Sette amici super sportivi che hanno in comune la passione per le imprese eccezionali. E in effetti mettendo in fila i curricula di chi controlla i dettagli prima del via, c’è da credere se sia davvero possibile arrivare a tanto. E il ‘tanto’ comprende di tutto, dagli ‘Iron man’ al Tor des Geants, passando per decine di maratone, comprese quelle nel deserto. Ma niente è mai abbastanza per chi è costantemente alla ricerca di nuove sfide, con se stesso, prima di tutto.

"In un’avventura come questa – racconta Graziano Gozi, uno dei partecipanti, che per l’occasione ha lasciato a casa la giacca da direttore della Confesercenti di Ravenna e Cesena – quello che conta non è il tempo che si impiega per arrivare in fondo, ma lo spirito col quale si vive ogni momento dell’itinerario. Ci fermeremo, scatteremo foto, ammireremo il panorama, ci concederemo spuntini e soprattutto ce la godremo, costruendo ricordi che resteranno". L’itinerario è stato diviso in tre tappe, con la prima particolarmente impegnativa, perché da Cesena ha portato a Città di Castello, col valico dell’Appennino in mezzo. Oggi l’intento è proseguire fino a Terni, per poi arrivare a Roma domani.

"La marcia di avvicinamento – racconta Gozi – non è stata semplice, perché all’allenamento tipico di chi prepara una maratona, abbiamo aggiunto le pedalate in bici. Personalmente di maratone ne ho corse 45, di cui una nel deserto, a stretto contatto col popolo Saharawi, ma per quello che riguarda la bici sono un neofita e temo che rallenterò il gruppo... In ogni caso torno sul punto. Non è una gara, è questione di fare quello che ci accomuna e che ci piace condividere: divertirci, magari facendoci venire il fiatone, ma assaporando il piacere di metterci alla prova in sfide sempre diverse".

Alla partenza ha assistito anche il sindaco Enzo Lattuca, che ha voluto salutare il gruppo, ricevendo in omaggio la maglietta speciale dell’evento, con doppia scritta. Sul fronte un messaggio vecchio millenni ma sempre attuale: "Tutte le strade portano a Roma". Sul retro il colpo della staffa di chi ha sempre l’asso di briscola in mano: si parte dallo slogan di Chiara Ferragni a Sanremo e si rilancia. Eccoci: "Pensati pataca a Roma". Buon viaggio.