Cesenatico vuole un 2024 da protagonista

La prossima primavera in riviera arriverà il grande triathlon, con la prima edizione del Challenge Cesenatico. La località balneare ospiterà la competizione internazionale di triathlon di media distanza targata Challenge Family, nelle giornate di sabato 11 e domenica 12 maggio, per il prestigioso circuito che ogni anno organizza importanti gare in una trentina di nazioni dei cinque continenti. La gara è stata fortemente voluta dall’Amministrazione comunale e Challenge Italy, col supporto dell’associazione sportiva Triathlon Duathlon Rimini, che si sono impegnate per un triennio a portare sul territorio di Cesenatico una competizione di respiro internazionale. La frazione di nuoto di 1,9 chilometri prenderà il via dalla spiaggia di Cesenatico; a seguire i 90 chilometri della frazione ciclistica, attualmente in via di definizione, che prevederà un tratto pianeggiante nelle parti iniziale e finale del percorso e una parte centrale che si snoderà per oltre 40 chilometri sulle colline dell’entroterra, rendendo il tragitto piuttosto impegnativo per via dei circa 900 metri di dislivello, ma sicuramente di grande suggestione paesaggistica. Infine ci sarà la frazione di corsa di 21 chilometri sul lungomare di Cesenatico e ai Giardini al Mare, in un circuito da ripetere più volte, con l’arrivo all’interno del Parco di Levante. Oltre a Cesenatico, il percorso della competizione attraverserà i territori di Cesena, Montiano, Roncofreddo, Longiano, Gambettola e Gatteo. Il tracciato interessa molte delle zone che sono state duramente colpite dall’alluvione dello scorso maggio. L’iniziativa di coinvolgere questi territori nel percorso di gara è volta anche a portare l’attenzione e a contribuire ad accelerare gli interventi di riqualificazione delle strade e delle infrastrutture che sono stati programmati.

Il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli punta molto su questo nuovo evento sportivo: "Lavoriamo da mesi insieme alla Dmo e crediamo possa essere il modo migliore per aprire con il botto la stagione 2024. Dietro questa scelta c’è la volontà forte di internazionalizzare ulteriormente una destinazione come Cesenatico, riconosciuta per l’attenzione al turismo all’aria aperta e per i grandi eventi sportivi". L’organizzatore Alessandro Alessandri è entusiasta: "Siamo molto felici di avere nuovamente la possibilità di tornare con una tappa targata Challenge Family, grazie al Comune di Cesenatico che ha creduto nel nostro evento.

Giacomo Mascellani