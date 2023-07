Cezanne Grif con Luca Lovera vincenti nella tris nazionale

Venerdì sera l’Ippodromo del Savio ha aperto i battenti della stagione estiva di trotto 2023 con l’intento di mettersi alle spalle la devastazione dell’alluvione che ha causato ingenti danni alla struttura sportiva e lo ha fatto proponendo come evento clou una corsa tris nazionale, andata in scena come quinto appuntamento del convegno, abbinata al Premio Equos – Trotto&Turf’. Protagonisti sono stati Cezanne Grif e Luca Lovera, partiti in scia al leader provvisorio Buggea Pax per poi tornarne ai fianchi e batterlo in 1.15.4. La migliore tra i penalizzati, nonché favorita della corsa Breila di Casei, ha invece chiuso 3ª. L’ordine d’arrivo ha regalato oltre 159 euro agli scommettitori della trio vincente.

Da menzionare anche il doppio successo di Andrea Vitagliano, che aveva cominciato la serata conquistando una inattesa quanto meritata vittoria alle redini di Elgatto Jet (1.16.3, davanti a Estasi Jet che ha chiuso in 1.16.8) alla seconda corsa. Il bis è arrivato alla sesta, grazie alla verve di Vamos Op, che invece correva da favorito e che ha avuto facilmente ragione della concorrenza in 1.15.5 andando in parata sul traguardo davanti a Beethoven Grif e Butterfly Horse. A chiudere è stata una corsa riservata ai cadetti e caratterizzata da tre ritiri, che hanno semplificato le cose per Decollo Se, condotto da Francesco Tufano, in grado di condurre le danze dalla partenza fino all’arrivo, andando a vincere in 1.15.2 davanti a Duel Mtt e Marco Stefani.