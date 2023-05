Che Combat Camp!

Oltre 50 atleti appassionati di combattimento, provenienti da varie provincie italiane, si sono dati appuntamento sulla spiaggia di Cesenatico per l’edizione 2023 del Combat Camp, la manifestazione che puntualmente ogni anno a maggio consente di far vivere una vera e propria vacanza allenamento al mare. L’evento quest’anno è stato dedicato agli atleti che praticano pugilato, che al mattino hanno messo piede sul tatami in riva al mare del Villaggio Accademia, che ha avuto l’onore di avere come primo formatore il pluricampione mondiale Giovanni De Carolis, collare d’oro al merito sportivo 2018. De Carolis ha dato la possibilità a tutti i partecipanti di allenarsi con lui e non solo, si è reso disponibile al dialogo ed al confronto, ma ha donato perle e strategie, degne di un vero campione di vita oltre che sul ring.

Il giorno dopo invece è stata la volta del campione mondiale Iska Mattia Faraoni, pugile e kickboxer, volto conosciuto in tutto il mondo del fighting. Mattia è stato un ottimo comunicatore, molto coinvolgente nel tenere alto il livello di attenzione di tutti i pugili intervenuti al Combat Camp. In cabina di regia l’iniziativa ha avuto la conferma del direttore tecnico della Polisportiva Edera settore k-1, l’istruttore Massimo Mariani, che pur tra gli alluvionati, ha voluto ugualmente portare a termine il suo impegno, nel rispetto degli appassionati che hanno raggiunto la spiaggia di Ponente dopo un giorno di viaggio: "Quest’anno visti i danni causati dalle esondazioni non potevamo chiedere un traguardo migliore di questo. Ci hanno raggiunto da tutta Italia, da Napoli, Milano, Asti, Torino e da altre città; tutti con un obbiettivo comune, quello di confrontarsi con due grandi campioni e condividere il più possibile con tutti questa bella esperienza".

Giacomo Mascellani