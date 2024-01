Chi è Cristian Shpendi, il gemello in serie A e il padre nella bufera dopo l’aggressione in campo

Cesena, 8 gennaio 2024 – Il nome di Cristian Shpendi da ieri sera è salito agli onori delle cronache. Non per le sue giocate in campo, quanto per un triste episodio che ha coinvolto il padre.

Nel finale di Cesena-Olbia, infatti, il padre del calciatore si è diretto verso il portiere degli ospiti Filippo Rinaldi aggredendolo e colpendolo al volto. Il motivo del gesto? L’infortunio provocato al figlio durante la partita, che l’ha visto uscire sanguinante dal campo per una ferita all’arcata sopraclliare.

Il padre è finito nella bufera, nonostante le scuse arrivate nella giornata di oggi ai microfoni della Rai. Il Cesena ha preso le distanze dal gesto, attraverso una nota in cui la società “stigmatizza con fermezza il comportamento del familiare del proprio tesserato, condannando e dissociandosi da qualsiasi forma di violenza e ogni condotta antisportiva che nulla hanno a che vedere con i principi di lealtà e fair play che da sempre contraddistinguono il club”.

Chi è Cristian Shpendi

Famiglia di calciatori, quella Shpendi. Cristian, infatti, milita in Serie C, tra le file del Cesena, mentre Stiven, suo fratello gemello, è in Serie A all’Empoli. Nati ad Ancona da genitori albanesi, hanno mosso i primi passi nel mondo del calcio fin da piccoli. Prima al Real Metauro, in provincia di Pesaro e Urbino, poi al Delfino Fano e infine l’approdo alle giovanili del San Marino, nel 2019.

Dall’under 17, in poi, i fratelli giocheranno nel Cesena: entrambi attaccanti, i due trascinano a suon di gol anche la Primavera del settore giovanile bianconero, fino al grande salto in prima squadra. Il debutto in Serie C per Cristian arriva il 25 settembre 2021, contro quell’Olbia che proprio ieri ha trascinato su di sè numerose polemiche. Fino ad ora, quest’anno, 15 apparizioni e un gol per Cristian, ma anche la chiamata dell’Albania under 21. Più fortuna, invece, l’ha trovata il fratello Stiven: passato quest’anno all’Empoli, ha finora totalizzato sei presenze ed è ancora alla ricerca della sua prima rete in Serie A. Chissà che dopo questo episodio non si potrà parlare soltanto delle giocate dei due ‘gemelli del gol’.