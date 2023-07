Ciclismo e beneficenza, l’impresa di Tossani Per far conoscere la lotta contro il cancro

Diciannove giorni di viaggio: 1241 km in sella a “El Burro”, “l’asino”, come è stata soprannominata la mountain bike a causa del peso che ha dovuto sopportare. Salite interminabili con una pendenza media del 12% per attraversare i Pirenei; strade sterrate che diventavano sabbie mobili di fango a causa dei forti acquazzoni che si sono abbattuti sul percorso. Eppure Enrico Tossani, 59 anni di Gambettola, ce l’ha fatta anche stavolta: il ’pellegrino’ partito da Tolosa, è riuscito ad arrivare a Santiago de Compostela passando per il ’cammino francese’. Un percorso che aveva già fatto in passato, ma a piedi: "Sinceramente non ricordavo quanto potessero essere impervie sia le salite che le discese: a piedi era tutto un altro tipo di esperienza – spiega – tuttavia, nonostante le difficoltà, non ho mai avuto un crampo o un dolore muscolare".

Merito sicuramente di una preparazione attenta, di un’alimentazione adeguata ma soprattutto di una motivazione fortissima: quella di far conoscere la causa della lotta contro il cancro in Romagna ai tanti pellegrini che incrociava sul suo cammino, sensibilizzando al contempo chiunque ne seguisse l’impresa sui suoi canali social a fare una donazione nell’ambito del crowdfunding che ha aperto sul portale dello Ior www.insiemeachicura.it. Un’iniziativa che ha portato 1.430 euro di contributi, grazie alla generosità di 38 persone che hanno scelto in questo modo di supportarlo e motivarlo.

"Emotivamente è stato un viaggio impegnativo perché non correvo solo per me stesso, ma anche per tutti i pazienti che non possono aggiungere alle difficoltà della malattia anche quelle di un’avventura on the road – afferma – ma è stato anche quello che mi ha colmato più d’orgoglio. Ogni volta che mi fermavo e facevo foto con l’insegna dello Ior le persone quando capivano che era per la lotta contro il cancro non mancavano di sostenermi e di ringraziarmi. Alcuni hanno addirittura usato il mio cellulare per effettuare una donazione in prima persona".

Che fosse un’iniziativa che Enrico non portava avanti esclusivamente per sé stesso era lampante non solo nella causa di crowdfunding a cui ha legato la pedalata. "È stato anche un modo per portare i miei affetti e la comunità di Gambettola con me – aggiunge – soprattutto la mia amica Cinzia, ex paziente oncologica e volontaria Ior conosciutissima in città per la ’Camminata Rosa’ che ogni anno porta in strada centinaia di persone che donano alla causa della lotta contro il cancro al femminile. Ad ogni tappa appiccicavo lo sticker a forma di cuore simbolo di questa sua iniziativa, come a dire ’Cinzia è stata qui, insieme a me’".

E pensare che Enrico ha rischiato fino all’ultimo momento di non partire per l’alluvione che ha colpito la Romagna. Era infatti nella Croce Rossa quando, nel 2000, la stessa cosa era accaduta in Valle d’Aosta. Per questo, già all’indomani dell’ondata di maltempo e fango che ha stravolto il nostro territorio, aveva subito risposto alla chiamata dei tanti in difficoltà e indossato nuovamente i panni del soccorritore. "Il viaggio era già programmato da tempo – spiega – sapevo che la mia Romagna era stata messa in ginocchio, ma ho pensato che tante delle persone colpite fossero gli stessi malati che stanno portando avanti anche questa battaglia personale: soprattutto per loro la ricerca di una cura non può rallentare a causa della catastrofe che si è abbattuta sul nostro territorio. Così ho fatto la mia parte, che non significa esclusivamente aiutarli a togliere il fango dalle abitazioni, ma anche aggiungere il mio piccolo contributo per arrivare a sviluppare nuove terapie che rendano un futuro libero dai tumori sempre più vicino".

L’iniziativa di Tossani ha ricevuto il plauso anche del direttore generale Ior, Fabrizio Miserocchi, da poco nominato anche Presidente dell’Irst “Dino Amadori’: "Questa mia doppia veste mi permette di essere doppiamente grato al nostro volontario – spiega – che facendosi portavoce sulle strade di Francia e Spagna della mission dello Ior ha contribuito alla ricerca che portiamo avanti a Meldola. Ringrazio nuovamente il nostro ’pellegrino volontario’: una gratitudine che, da romagnolo, tengo ad esprimergli anche per il ruolo da soccorritore volontario che ha avuto durante l’emergenza che ha colpito il nostro territorio, a beneficio dei nostri vicini più in difficoltà".

