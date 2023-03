Continua il buon periodo di inizio stagione per i corridori di del team UnipolGlass, anche se è mancata la zampata finale. Al gran premio ’Fioritura’ disputato a Vignola in provincia di Modena, la squadra della presidentessa Maria Sberlati e del team manager Vittorio Savini, ha mancato la top-ten, ma ha comunque messo in archivio una buona prestazione da parte dei quattro gialloblù in gara.

La gara, valevole per il campionato di ciclismo juniores, è stata piatta ed articolata in numerose ripetizioni di un circuito di appena 4 chilometri di lunghezza. Michael Carletti per la squadra di Cesenatico ha tentato il tutto per tutto lanciandosi all’ultimo chilometro, ma è stato raggiunto dal gruppo a 300 metri dal traguardo, facendosi poi sfilare da chi evidentemente aveva più benzina nelle gambe. Nello sprint a ranghi compatti, Mattia Chiodi ha colto il 13° posto, confermando il suo buono stato di forma.

Nella prima parte di gara Manuel Buldrini purtroppo è caduto, ma fortunatamente senza riportare particolari conseguenze. In ammiraglia, in questo appuntamento, il giovane direttore sportivo Mattia Casadei ha tenuto le redini di un team dal quale la società si aspetta risultati più lusinghieri.

Il prossimo impegno agonistico è in calendario domenica 2 aprile a San Giovanni in Marignano in provincia di Rimini, per il classico ’Gran premio dei Colli Marignanesi’, una corsa che rappresenta un appuntamento classico ed ormai fisso nelle corse juniores dell’Emilia-Romagna, per la quale molti ciclisti si preparano da giorni.

Giacomo Mascellani