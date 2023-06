di Giacomo Mascellani

La squadra del Team UnipolGlass di ciclismo juniores domenica ha disputato una gara in terra toscana, sulle strade di Stabbia di Cerreto Guidi in provincia di Firenze, in una giornata dal meteo davvero ballerino, che ha alternato la pioggia al sole. La gara è considerata una classica, disputata ogni anno dal Team UnipolGlass, ma rinnovata nel tracciato, reso più duro e spettacolare con l’introduzione di tre ripetizioni di una salita ripida nella parte finale.

Alla partenza si sono presentati 160 corridori, con un lotto davvero di grande qualità. C’era ovviamente tanta attesa per le tre salite finali, che in effetti hanno fatto selezione all’inizio, ma dopo ogni ripetizione il gruppo si è sempre rinfoltito. Inoltre, un lungo tratto di pianura tra l’ultima discesa e il traguardo consente l’arrivo allo sprint, disputato da una cinquantina di corridori. Nella squadra di Cesenatico, Michael Carletti, Nicolò Chiodi e Jacopo Gioia hanno tenuto duro, dimostrando una buona condizione, e hanno concluso in gruppo. Il generoso Manuel Buldrini, invece, si era speso in precedenza in favore dei compagni, come sua abitudine in ogni gara.

Il mese di giugno è dunque entrato nel vivo e si concluderà con appuntamenti molto importanti. Nel prossimo fine settimana è in calendario una gara nelle Marche ed in quello successivo, quattro corridori gialloblù torneranno in terra toscana e disputeranno da venerdì 23 a domenica 25 giugno il Giro della Valdera che verrà organizzato in tre tappe. Si tratta di una gara già disputata lo scorso anno, che va a scoprire tracciati molto impegnativi in provincia di Pisa.

Nel primo weekend di luglio è invece in calendario il Campionato italiano juniores. E’ dunque nei prossimi fine settimana che il Team UnipolGlass potrà dare maggiore sostanza ad una stagione in cui i ciclisti hanno quasi sempre dato prova e la sensazione di poter competere con i più forti della categoria.