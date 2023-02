Coccolo operato al ginocchio sinistro. Arrivano tre giocatori per la Primavera 1

Simone Corazza a Recanati ha ritrovato la via della rete che mancava dall’ultima gara del 2022, contro la Carrarese: "Il gol, quando non arriva, manca sempre ad un attaccante e sono contento per aver segnato ma soprattutto per la prestazione della squadra e i tre punti. Non era facile vincerla, invece siamo sempre rimasti sul pezzo, abbiamo imposto il nostro gioco dall’inizio alla fine e meritato la vittoria". Per il “Joker” si tratta del 14° centro in campionato che gli permette di riagganciare Santini sul trono del gol. Poi c’è il feeling che cresce con Shpendi: "La sintonia esiste in realtà con tutti. Stiven ha enormi margini di crescita e in più è uno che lotta e non molla mai".

Nicolò Bianchi non vuole sentir parlare di duello con la Reggiana: "Siamo nella posizione in cui dobbiamo pensare a noi stessi. Vedremo quello che accadrà partita dopo partita. Siamo contenti perché in altri casi non siamo riusciti a chiudere le partite, invece per la seconda volta di fila abbiamo segnato tre gol senza prenderne. Dobbiamo prendere meno gol possibili, perché davanti abbiamo le qualità per farli".

Rientrati martedì notte da Recanati, ieri mattina i bianconeri erano già in campo a Villa Silvia. Chi ha disputato l’intera gara ha svolto un allenamento defaticante mentre gli altri si sono prima sottoposti ad una sessione in palestra, poi hanno eseguito alcune esercitazioni col pallone per chiudere con una partitella. Sempre al centro Rognoni l’allenamento di questa mattina, mentre la rifinitura è in programma domani all’Orogel Stadium.

Ieri mattina, il difensore Luca Coccolo si è sottoposto a intervento chirurgico dopo l’infortunio rimediato alla vigilia della gara con la Torres. L’operazione è stata eseguita presso il “Villa Maria Cecilia Hospital” dal professor Raul Zini che gli ha ricostruito il legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. L’intervento è perfettamente riuscito.

Si è chiuso con cinque entrate e altrettante uscite il mercato della Primavera1. Oltre alle operazioni che hanno portato in bianconero gli attaccanti Stefano Milli (dal Lecce), e Luca Polli (dalla Sampdoria), sono arrivati gli attaccanti del 2004 Mattia Bifini, dal Genoa, e Adrian Denes dalla Fiorentina. A titolo definitivo è stato acquistato Daniel Di Francesco, laterale di difesa classe 2003 italoaustraliano.

Sul fronte uscite, Niccolò Sette è passato alla Castanese, mentre Nicolò Liburdi è andato al Trastevere. Tre i calciatori rientrati dai prestiti: Carmelo Ferrara dalla Ternana, Alessio Spatari dalla Sampdoria e Sergio Sartini dall’Empoli.