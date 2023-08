Colpi di scena al gran premio Edgar Saba si prende il ’Calzolari’

Quella di venerdì all’Ippodromo del Savio è stata una serata densa di appuntamenti di primo piano, a partire dal Gran Premio Augusto Calzolari, abbinato al Torfeo Panathlon Club Cesena, che rientra a pieno titolo tra gli eventi di punta della stagione estiva del trotto romagnolo.

Il tutto senza dimenticare la corsa Tris - Quarté e Quinté e la presenza di un gruppo di allevatori emiliano romagnoli che hanno subìto forti danni dall’alluvione e che venerdì sera, oltre alla narrazione delle loro drammatiche esperienze, hanno ricevuto i fondi frutto della raccolta promossa da HippoGroup Cesenate e da Anact: oltre 7.000 euro ricavati da donazioni di molti operatori dell’imprenditoria italiana e privati cittadini.

Riguardo ai responsi della pista, la Tris Quarté e Quinté abbinata al ’Memorial Marco Pantani’, in programma come quinto appuntamento della serata, è stata caratterizzata da una serie di rotture al via, comprese quelle del favorito Adam Kirby Col e del’altro pretendente di spessore Coco Jumbo Adv. Senza due dei protagonisti annunciati, la trama è stata caratterizzata dal dominio di Beverly Trio e Marco Stefani, partiti subito davanti a tutti e diventati velocemente irraggiungibili per il resto del gruppo: hanno vinto in 1.14.5 su Zemellino e su Batman Grif. Quarto si è classificato il migliore dei penalizzati, Aldebaran Rob e quinto Astecca Dimar.

Di tutto rispetto la quota tris che, visto anche l’inatteso colpo di scena iniziale, ha garanito un premio di 1.400 euro. Nessun vincitore invece per quartè e quintè.

Grande attesta e aspettative rispettate dal Gran Premio Augusto Calzolari – Trofeo Panathlon Club Cesena, miglio per tre anni dal radioso futuro classico che verdeva favoriti Einstein Grad e Roberto Vecchione. Il pronostico è stato rispettato però solo nelle prime fasi di gara, visto che poi a decidere l’esito della contesa è stata la maggior freschezza di Edgar Saba, Egon Ferm ed Excelsior. Il vincitore, Edgar Saba, allievo di Gennaro Casillo brillantemente condotto da Antonio di Nardo ha chiuso in 1.12.9 facendo valere uno spunto ficcante foriero di un prossimo passaggio in prima classe.

I favoriti hanno invece chiuso in coda al gruppo.