Con Aics a Cesena e Cesenatico arrivano duemila appassionati

Cesenatico e Cesena ospitano Verde Azzurro, la manifestazione nazionale organizzata da Aics, l’Associazione italiana cultura sport, che è uno dei principali enti di promozione sportiva in Italia, con oltre un milione di associati e 10mila circoli. La manifestazione, giunta alla 32esima edizione, da oggi a domenica 10 settembre, culminerà con le finali dei Campionati nazionali Aics in diverse discipline, che porteranno sul territorio circa 2mila partecipanti tra atleti, staff tecnici ed accompagnatori provenienti da tutta Italia.

Il programma vede lo svolgimento di centinaia di gare. A Cesenatico, presso lo stabilimento balneare ’Villa Celeste’ sulla spiaggia di Ponente, si svolgeranno le finali nazionali di beach tennis sia maschile che femminile. A Cesena, nella Palestra Crossfit ’Legione Savio’, si svolgerà il Campionato nazionale di Powerlifting, con competizioni di sollevamento pesi (Squat e Bench press), in diverse categorie. Diverse palestre di Riccione ospiteranno invece i Campionati Aics di Pallavolo nelle categorie Under 14, Under 16 e Under 18 femminili, Under 19 maschile, Open maschile, femminile e misto. Tutte le gare saranno aperte al pubblico.

Si sono intanto conclusi i Campionati di Beach Volley, ospitati alla Marconi Beach Arena di Cesenatico, che dopo oltre 150 sfide 2 contro 2, hanno confermato l’alto livello degli atleti di casa. Nel torneo maschile podio tutto cesenate col successo di Matteo Bellomo e Gianluca Casadei, che hanno avuto la meglio sulle coppie formate da Federico Bertani e Alberto Bacchi classificati secondi e da Mattia Massaro e Luca Sacchetti terzi. Nel torneo femminile a trionfare è stata la cattolichina Giada Godenzoni in coppia con Valeria Tallevi, davanti al duo forlivese formato da Elena Toni e Roberta Ravaioli; terzo posto per la faentina Lucia Guardigli e la forlivese Valentina Macchi. Infine, nel torneo misto, la finale ha visto prevalere la cesenaticense Micaela Raggio Delgado e il forlivese Enrico Olivucci.

Come sempre a Verde Azzurro, le competizioni sportive si affiancano a momenti dimostrativi e formativi. E’ il caso del Karate, con percorsi di allenamento che metteranno insieme ragazzi normodotati e giovani con disabilità motorie o psichiche. È in calendario anche un convegno sul rapporto tra sport e salute promosso da Aned, l’Associazione nazionale emodializzati dialisi e trapianto, in collaborazione con Aics, dal titolo ’Trapianti e sport: l’attività sportiva come farmaco. Dialisi: attività fisica o no?’. Nell’occasione, domani alle 18, a Cervia, i componenti della Nazionale Italiana Trapiantati e Dializzati, racconteranno anche della loro recente partecipazione ai World Transplant Games. Bruno Molea, presidente nazionale Aics, è molto soddisfatto: "La nostra associazione si conferma centrale nell’organizzazione di eventi multisportivi, di cui Verde Azzurro rappresenta un felice esempio. Riuscire ogni anno a portare migliaia di persone di varie età e da tutta Italia a condividere un momento di sport praticato è per noi motivo di grande orgoglio".

Giacomo Mascellani