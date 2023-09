Convocati Shpendi e Kargbo

Sono due i giocatori del Cesena Calcio ad essere stati convocati dalle rispettive nazionali in vista degli impegni dei prossimi giorni.

Si tratta di Cristian Shpendi (foto a sinistra) e Augustus Kargbo (foto a destra).

Il classe 2003 è stato chiamato dall’Albania Under 21 per le qualificazioni agli Europei di categoria: il programma di incontri che lo riguarda prevede la gara in trasferta contro l’Armenia (in programma l’8 settembre a Abovyan) e il match in casa contro la Romania che verrà invece disputato il 12 settembre a Elbasan.

Augustus Kargbo invece è stato convocato dalla Sierra Leone in vista delle

qualificazioni in Coppa D’Africa e giocherà in trasferta contro la Guinea Bissau l’11 settembre a Bissau.