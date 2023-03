Coppa Italia stregata per la Futsal In finale va Ostia che vince 2-1

Una Futsal Cesena coriacea, intensa, autrice di una grande prestazione, da applaudire con bella convinzione quella che ha fatto sudare più che mai ieri a San Rufo di Salerno, nella prima semifinale della ‘Final Four di Coppa Italia’, il Lido di Ostia vittorioso di misura 2-1 a un minuto e mezzo dal termine con un gol di Chimanguinho. L’argentino Pires infatti aveva realizzato la rete del pari annullando momentaneamente il vantaggio dei laziali firmato da Esposito.

I romagnoli hanno ribattuto colpo su colpo e si sono arresi solo alla stretta finale quando il Lido di Ostia ha sfruttato un lampo del suo giocatore più rappresentativo, appunto Chimanguinho che ha inflitto ai cesenati una punizione pesante.

Non mancano le recriminazioni in casa Futsal per la traversa colpita da Jamicic e per quando il portiere Montalti in uscita è stato agganciato alle spalle dal già ammonito Chimanguinho che se fosse stato sanzionato avrebbe così meritato il secondo giallo e di conseguenza l’espulsione. Sono stati invece cacciati sia Montalti che Jefferson per una lite in campo.

La rete decisiva è stata segnata a un minuto e mezzo dal termine quando Chimanguinho ha aggirato Sosa e gonfiato la rete da distanza ravvicinata. Il Lido di Ostia in finale oggi affronterà la vincente tra Sala Consilina e Leonardo Cagliari che hanno giocato ieri sera. Comunque sia è un traguardo importante e prestigioso per la squadra cesenate che ormai ha confermato d’essere nell’elite della categoria. Ricordiamo infatti che il Lido di Ostia è secondo a -1, nello stesso girone B di A2 dei romagnoli, alle spalle della capolista Genzano e si gioca l’unico posto disponibile per la promozione diretta.

La Futsal ha ribadito il proprio buon momento che le ha permesso di ottenere quattro vittorie di fila in campionato. L’eliminazione contro un avversario più quotato e con un budget ben più ‘pesante’ quindi non toglie nulla ad una squadra che da matricola sta disputando un campionato di A2 strepitoso. Infatti è la terza forza del torneo e nelle quattro gare ancora da disputare ha bisogno o di una vittoria, oppure le può bastare non perdere sabato prossimo a Viterbo contro l’Active Network (che è settima in classifica) per accedere ai playoff promozione riservati alle formazioni dalla seconda alla sesta in graduatoria e soprattutto entrare automaticamente nella A2 Elite in vigore dalla prossima stagione.

Questa la formazione della Futsal scesa in campo a San Rufo di Salerno contro il Lido di Ostia: Montalti, Sosa, Badahi, Pires, Gardelli, Zandoli, Pasolini, Pieri, Hassane, Venturini, Jamicic, Nardino. Marcatori primo tempo: 1’08’’ Esposito, 6’03’’ Pires. Secondo tempo:18’29’’ Chimanguinho. Espulsi Montalti e Jefferson al 14’24’’ st.

Leonardo Serafini