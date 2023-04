Corsa di Pasquetta, al via in 356

Tutto pronto a San Mauro Pascoli per la tradizionale manifestazione ciclistica di Pasquetta che quest’anno è giunta alla 33ª edizione, si correrà naturalmente domani e come sempre è curata dalla Polisportiva Fiumicinese Fait Adriatica in collaborazione con il team ciclistico Ecology di San Mauro Pascoli e il patrocinio dell’Amministrazione Comunale.

Saranno 119 le ragazze della categoria ’Donne Esordienti’, protagoniste della prima gara della giornata al via alle 13.30. Dovranno percorrere 6 giri per un totale di km 25,200. Fra le ’Donne Esordient’ di primo anno favorite sono le lombarde Emma Cocca della Mazzano, Giulia Lombardi della SC Cesano Maderno e Melanie Bosonin della piemontese Cicli Fiorin.

Fra le concorrenti del secondo anno, favorita d’obbligo la lombarda Anna Bonassi che in questo primo scorcio di stagione ha già vinto due volte con in più un terzo posto conquistato sulle tre gare disputate.

Nella categoria ’Donne Allieve’ sono 141 le ragazze iscritte con squadre provenienti praticamente da tutta l’alta Italia: 10 i giri del circuito per un totale di 42 chilometri da percorrere. Favorite d’obbligo sembrano essere Matilde Rossignoli della veneta Luc Bovolone, Chantal Pegolo della friulana Conscio Bike, tutte e due già vittoriose quest’anno, e Linda Sanarini della scuola ciclismo Vò di Padova.

L’ultima gara della giornata, della categoria ’Allievi’ maschile, vedrà al via 96 iscritti che dovranno effettuare 11 giri del circuito per un totale di 46,200 chilometri. Saranno 13 le squadre partecipanti provenienti dalla nostra regione e dalle Marche. Favori del pronostico per Giacomo Sgherri dell’Alma Juventus Fano che vanta già due vittorie a Martinsicuro in provincia di Teramo e a Sant’Elpidio a Mare in provincia di Fermo insieme al ravennate Luca Signorini del Pedale Azzurro Rinascita, vincitore a Riccione davanti al portacolori della Fiumicinese Matteo Ghirelli.

Ermanno Pasolini