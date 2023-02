Cristian e Stiven Shpendi, a breve il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2026

Non è ancora ufficiale ma lo dovrebbe diventare a breve. Bella mossa della formazione cesenate che sta per prolungare il contratto con i due gemelli Shpendi, Stiven e Cristian. I due fratelli che sono sotto contratto con il Cavalluccio fino al 2025 starebbero per mettere nero su bianco per restare - almeno formalmente - in bianconero fino al termine della stagione 2025-2026. Nessuno può conoscere ovviamente il loro destino, alla luce ovviamente di sirene che a stagione terminata potrebbero suonare, ma sarebbe certamente una bella notizia vederli indossare la maglia del Cesena ancora a lungo, almeno per le prossime tre stagioni. E con questo prolungamento si tratterebbe di un’ipotesi possibile.

Allenamenti - Tra una parte dedicata ad un lavoro atletico e una tecnico-tattica sul campo, è proseguita ieri mattina a Villa Silvia la preparazione dei bianconeri alla gara con il Fiorenzuola, in programma domenica (ore 14.30) con diretta sul canale 14 di Teleromagna. Bianchi e compagni hanno prima svolto una sessione in palestra per poi essere divisi in due gruppi che si sono alternati tra soluzioni di attacco finalizzate al tiro in porta ed esercitazioni su situazioni difensive in inferiorità numerica. A chiudere la seduta è stata una partitella su campo ridotto: questa mattina si riprende sempre al centro Rognoni.

E’ partita martedì la prevendita per la gara Fiorenzuola-Cesena, valida per la 29ª giornata del Campionato di Serie C e in programma domenica 26 febbraio con inizio alle ore 14.30. I tifosi bianconeri potranno acquistare i biglietti per il settore a loro riservato (Tribuna Ospiti) on line sul sito www.vivaticket.it e nei punti vendita del circuito Vivaticket (qui l’elenco https:shop.vivaticket.comitaricercapv) e al Coordinamento Club Cesena (aperto da mercoledì a sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19).

Fino alla serata di ieri i tifosi bianconeri avevano già acquistato 102 biglietti, un buon numero considerando che è successo di mercoledì, a nemmeno 48 ore dopo la delusione della sconfitta in casa contro la Reggiana. I biglietti sono disponibili al costo di 12 euro oltre ai diritti di commissione fino alle 19 di sabato 25 febbraio, mentre il giorno della gara i botteghini del settore ospiti resteranno chiusi. Questi i prezzi degli altri settori: tribuna centrale 25 euro (ridotto donne, over 65 e under 18: 20 euro); tribuna laterale 15 euro (ridotto donne, over 65 e under 18: 10 euro; under 14: 1 euro).