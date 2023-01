Cucci infiamma la platea parlando di Var

di Daniele Zandoli

Italo Cucci non è un tipo banale, non lo è fisicamente con la sua zazzera bianca orgogliosamente esibita e neanche per quanto dice e scrive. Non lo è stato neanche al Ristorante Ponte Giorgi, durante la conviviale del Panathlon Cesena di mercoledì. Il popolare giornalista è socio del sodalizio, lo tenne a battesimo quando nacque il 21 giugno 1986 ed almeno una volta all’anno delizia i soci con disquisizioni calcistiche interessanti e competenti.

La serata è stata l’occasione per presentare e firmare con dedica le copie del suo nuovo libro dal titolo ’Agnelli Juventus, la famiglia del secolo’. Cento anni di storia, dal 1923 a 2023, che legano la famiglia Agnelli alla Juventus. Il tema della serata, condotta da Roberto Chiesa, era ’Var o vergogna’ e il teorema del giornalista è stato chiaro sin dall’inizio. "La var è un imbroglio, il mondo dell’ipocrisia. Si diceva che sarebbero terminate le liti indegne e non ci sarebbero stati più dubbi. Le risse invece non solo ci sono, ma sono anche più violente. Sarà la sparizione dell’arbitro, sostituito da questa macchinetta. Pensate ai gol meravigliosi, ai giocatori in preda all’entusiasmo dopo il gol, poi si sta fermi cinque minuti e tutto torna indietro, annullato per due centimetri. Il guardalinee ha il divieto di muovere la bandierina per i fuorigioco perché la decisione viene presa nel gabbiotto. E allora il guardalinee a cosa serve? Hanno rovinato un meccanismo meraviglioso".

Il dibattito è caldo, il tema appassiona. Assistono anche Lorenzo Minotti, commentatore Sky, Christian Castorri, assessore allo sport del comune di Cesena, il presidente del club Dionigio Dionigi. "Ogni volta che si mette mano si fa un danno allo spettacolo più bello del mondo – continua Cucci – la burocrazia tecnologica è un attentato alla bellezza del calcio".

E gli arbitri? In estinzione, non lo vuole fare più nessuno. "Una volta c’era un solo arbitro in campo, di carattere, tipo Lo Bello e Casarin. Ora sono sei o sette, con la macchina . La categoria sta perdendo dignità e infatti i giovani non vogliono più arbitrare. Le donne entrano in ballo perché non ci sono più uomini".