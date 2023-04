Da oggi biglietti per la Vis Pesaro

L’Orogel Stadium Dino Manuzzi punta a superare le 165mila presenze in campionato. Alla vigilia dell’ultima gara interna della stagione regolare sono infatti 157.685 quelle registrate nelle precedenti diciotto partite e, per raggiungere l’obiettivo, sarà sufficiente mantenere anche contro la Vis Pesaro la media a partita di 8760 spettatori che hanno fatto della casa del Cesena la più popolata tra i tre gironi di C. Il conto alla rovescia verso la gara di sabato alle 17.30 partirà oggi presso i punti vendita del circuito Vivaticket e al Coordinamento Club Cesena, aperto oggi e domani dalle 9 alle 12.30, giovedì dalle 9 alle 12.00 e dalle 15 alle 19, venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19 e sabato dalle 9 alle 15.

Il Cesena ricorda ai propri tifosi che l’acquisto in prevendita dei tagliandi, oltre a prevedere lo stesso prezzo applicato alle biglietterie nel giorno di gara, può avvenire comodamente anche on line sul sito vivaticket.it senza necessità di stampa del biglietto dal momento che ai tornelli è sufficiente esibire il titolo d’ingresso anche in formato digitale sul proprio dispositivo mobile.