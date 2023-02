Dal campo - Questa mattina seduta a Villa Silvia

Un lavoro atletico sulla forza, dedicato a chi lunedì non è sceso in campo contro la Reggiana, ha aperto la seduta svolta ieri mattina al centro Rognoni in preparazione alla gara contro il Fiorenzuola (domenica, ore 14.30, diretta su Teleromagna canale 14). A seguire il tecnico Toscano ha proposto una serie di esercitazioni su cross e conclusioni in porta, per chiudere l’allenamento con una partitella. Questa mattina è in programma l’ultima seduta a Villa Silvia mentre la rifinitura si svolgerà domani all’Orogel Stadium.

Non solo dal vivo, Cesena-Reggiana è stata una partita da record anche negli ascolti televisivi. Dopo aver fissato il nuovo primato di gara con più presenze allo stadio in Serie C in questo campionato (migliorando il precedente che apparteneva ad un altro match disputato all’Orogel Stadium Dino Manuzzi, il derby contro il Rimini dell’8 gennaio), l’incontro di lunedì sera è stato il più visto tra tutti i posticipi trasmessi da Rai Sport nella stagione in corso. Sono stati infatti oltre 89.000 i telespettatori che hanno seguito il pre-partita, un numero praticamente raddoppiato dal calcio d’inizio in poi. Il derby ha infatti tenuto incollati agli schermi in media più di 179.000 utenti: un autentico spot per la Lega Pro e per il suo neo presidente Matteo Marani presente in tribuna.

Cambia la programmazione di Ancona-Cesena, gara valevole per la 33ª giornata del campionato di Serie C. Il match, in calendario sabato 18 marzo alle 17.30, è stato posticipato a lunedì 20 con inizio alle ore 20.30 per consentire la diretta su Rai Sport. Si tratterà del quarto posticipo televisivo dei bianconeri dopo quelli contro Siena, Virtus Entella e Reggiana.