De Rose detta il ritmo, Berti assicura quantità e qualità

Pisseri sv. A parte il dover sopportare il vento che batte sul Recchioni e una facile uscita di Pinzi passa una serata del tutto inoperosa.

Ciofi 6,5. Nella sua zona di competenza arriva Grassi e a volte Misuraca; nessuno dei due riesce nemmeno a spettinarlo tanto è sicuro e preciso nelle chiusure.

Prestia 6,5. La difesa non concede una sola palla alla Fermana, anche sui palloni alti solito dominio.

Silvestri 6,5. In scioltezza dietro, prova a bissare il gol di martedì scorso ma il colpo di testa in questa occasione finisce alto. Poco male, a segnare ci pensano altri.

Pierozzi 6,5. Non ha l’esuberanza di Adamo ma sa essere costante, preciso e riesce a sfornare cross come quello che Corazza sfrutta per il terzo gol (18’ st Adamo 6. Quando entra non servono più i suoi strappi, il cross per la testa di Chiarello però è uno dei suoi pezzi forti).

De Rose 7. È tornato il padrone del centrocampo, alza il ritmo quando serve, nella ripresa lo congela, non rischia mai nulla gestendo la palla sempre con giudizio (28’ st Varone 6 quando entra serve solo controllare e lo fa senza incertezze).

Francesconi 6,5. Si propone bene in avanti, quando serve torna e aiuta De Rose a tamponare, sradica palloni agli avversari. Fa parte più che mai del gruppo giovani ma già pronti.

Donnarumma 6,5. Altra prova di grande concretezza, tenta anche il tiro ma il sinistro non è preciso come dovrebbe. La fascia sinistra è in buone mani (37’ st David sv).

Berti 7. A volte non lo vedi in piena luce perché lavora fra le linee ma quando c’è da verticalizzare lo sa fare bene come nel gol di Shpendi. Nella ripresa si dedica al palleggio per fare passare il tempo (37’ st Giovannini sv).

Shpendi 7. Un gol lo cancella un fuorigioco assai dubbio, poi sbatte su Borghetto ma al terzo tentativo fa centro. Serve l’asssit della prima rete a Corazza e nel finale sfiora la doppietta dopo averne saltati tre, per questa volta basta cosi.

Corazza 7. E’ in fiducia e quando è così ogni palla che arriva in area è roba sua, reattivo sul primo gol, intuisce prima di tutti dove arriva il cross di Pierozzi (28’ st Chiarello 6 nella foto con Donnarumma. Ha atteso con pazienza il suo momento e alla prima palla buona fa centro, un atteggiamento da vero professionista, è affidabile).

Roberto Daltri