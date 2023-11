De Rose è il più vispo di tutti, Adamo al decimo assist

Pisseri (foto) 7. Fino al 36’ della ripresa sbriga l’ordinario, poi diventa molto importante sul tiro a giro di Cangiano e sul colpo di testa di Brosco sfodera la migliore parata del suo campionato salvando il risultato.

Pieraccini 6,5. Ormai è diventato un “vecchio” : sfodera sicurezza, anticipa gli avversari nella sua area senza tremare, prova anche a cercare il gol personale, non perde la testa nemmeno nel concitato finale.

Prestia 7. Vergani si aggiunge alla lista di quelli ai quali non fa vedere una sola palla. L’attaccante di casa solo una volta trova il tempo per il tiro. Al difensore manca solo il primo gol stagionale, Plizzari glielo nega dopo quattro minuti.

Silvestri 7. Prima fa capire a Merola che in area del Cesena non si entra, poi ingaggia il duello con chiunque arrivi nella sua zona e ne esce sempre vincente.

Adamo 7. In doppia cifra, non sono gol (2) ma assist (ben 10) e contano molto anche quelli. Nel primo tempo a destra imperversa in coppia con Saber (42’ st Pierozzi ng).

Francesconi 6,5. De Rose è il cervello lui il braccio, o meglio le gambe di un centrocampo che nel primo tempo propone sempre gioco e nella ripresa sporca ogni azione provata dal Pescara ma ha un po’ meno ritmo.

De Rose 7,5. Ruba palla e fa partire l’azione del gol, fa ammonire Tunjov. Lo vedi in ogni zona di campo sempre pronto a fare ciò che serve in quel momento.

Donnarumma 6,5. Peccato che debba lasciare il campo per infortunio, Plizzari gli nega il gol. Copre bene la fascia sinistra (42’ st David ng).

Saber 6,5. Nel primo tempo dialoga di continuo con Adamo e fa quello che vuole facendo continuamente sbandare la difesa di casa. Segna al 30’ ma è in fuorigioco. (20’ st Varone 6. Entra per tenere palla nella metà campo avversaria e il compito lo assolve, partecipa nel finale a difendere la vittoria.

Shpendi 7,5. Ottava rete in campionato, parte dietro a Corazza e da lì trova il gol poi si posta al centro dell’attacco. Gran numero al 26’ della ripresa concluso con un cross che nessun compagno intercetta (42’ st Ogunseye ng).

Corazza 6. Plizzari si oppone bene alla sua botta nell’azione del gol annullato a Saber, si muove molto per aprire la difesa del Pescara (12’ st Kargbo 6. Un paio di accelerazioni gli permettono di mettere buoni palloni in area prima che il Cesena nella ripresa si abbassi per difendere.

Roberto Daltri