De Rose sicuro al volante, da Adamo un assist coraggioso

Pisseri 6. L’ Entella praticamente non inquadra mai la porta, si guadagna il voto con le uscite, specie quelle basse nell’area affollata del finale di gara.

Pieraccini 6,5. Il Cesena ci può contare su questo ragazzo; si batte con coraggio sempre, quando entra Faggioli che rimane molto largo soffre un po’ di più ma rimedia sempre anche nelle situazioni più complicate.

Prestia 6,5. Santini non lo aveva messo in difficoltà la scorsa stagione (nel Rimini) quando gli riusciva tutto e di nuovo non incide. Chiude rinviando ogni palla che arriva in area, peccato per il cartellino giallo.

Silvestri 6,5. Santini prima di uscire lo mette a sedere con una finta, unico neo della sua gara. Gladiatore e deciso.

Adamo 7. Lo schema si ripete: tiene in campo una palla quasi impossibile, cross e gol di testa di Donnarumma. Decisivo anche in fase difensiva. Toscano lo toglie perché in questo momento è così prezioso che va dosato (13’ st Pierozzi 6. Entra bene, sulla sua testa capita la palla che avrebbe potuto chiudere i conti).

Francesconi 6,5. Recupera tanti palloni preziosi, spinge e lotta così tanto che nel secondo tempo finisce le forze (26’ st Varone 6. Aiuta a respingere gli attacchi dell’ Entella, non è ancora al meglio e si vede).

De Rose 7 (foto). Confeziona un assist perfetto per Chiarello, ma per lui sarebbe poco infatti aggiunge gran lavoro anche in fase difensiva, provvidenziale sul cross di Santini. Ammonito.

Donnarumma 7. La difesa dell’ Entella è lenta, lui no e segna, poi tiene spesso palla in avanti con le sue finte e i suoi ormai abituali dribbling.

Saber 6. Inizia bene col brio che serve in quel ruolo, poi dopo l’espulsione di Disanto incredibilmente tutta la squadra sembra perdere il filo e lui cala di intensità (13’ st Nannelli 5,5. Entra per provare a spostare in avanti il baricentro della squadra ma gli riesce raramente).

Chiarello 5. E’ la mossa a sorpresa di Toscano, sulla valutazione pesa molto la colossale occasione da rete sprecata al 24’, era la palla che avrebbe messo in ghiaccio il risultato (5’ st Berti 6. Prova a mettere ordine e giocare di prima ma ormai la squadra si è abbassata e trova poca collaborazione).

Ogunseye 6. Sadiki lo contrasta bene sui palloni alti, con sfera a terra cerca e riesce spesso a tenere palla per far salire la squadra. Una partita di sacrificio al servizio dei compagni, subisce una quantità di falli.

Roberto Daltri