De Rose squalificato, niente Vis

I bianconeri intanto si sono ritrovati ieri mattina al centro Rognoni prima di tre giorni di riposo concessi da mister Toscano in occasione delle festività pasquali.

Come in ogni seduta post-partita, chi ha giocato tutti i novanta minuti ha svolto un lavoro di scarico, tra palestra e corsa leggera, mentre gli altri sono stati impegnati in alcune esercitazioni sullo sviluppo dell’azione finalizzata al tiro.

La ripresa degli allenamenti in vista dell’ultima gara di stagione regolare all’Orogel Stadium (sabato 15 aprile alle 17.30) contro la Vis Pesaro è fissata per martedì pomeriggio e proseguirà nei giorni successivi al ritmo di una seduta sempre al mattino.

Intanto, pensando al prossimo turno di campionato, Francesco De Rose salterà la gara per squalifica. Per il centrocampista, che era in diffida, ieri è infatti diventata ufficiale l’automatica sospensione per un turno da parte del giudice sportivo dopo il cartellino giallo rimediato contro il San Donato Tavarnelle. In casa bianconero resta in diffida Albertini.