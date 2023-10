De Rose, tutta la grinta del capitano : "Cesena, che bello poterti rappresentare"

Da una neopromossa all’altra: il Cesena di Domenico Toscano dopo aver affrontato il Sestri Levante domani allo stadio ’Adriatico’ di Pescara si troverà di fronte il Pineto matricola abruzzese che si sta ben comportando in questo inizio di campionato.

Francesco De Rose, centrocampista e capitano bianconero, di sicuro non sottovalutate il Pineto tanto più adesso dopo il pareggio col Sestri Levante.

"Non sottovalutiamo nessuno, non è per il nome che si deve tenere in considerazione un avversario. Sono tutte squadre che vogliono fare bene, ci tengono e ci possono creare problemi. Noi dobbiamo solo pensare a giocare da Cesena".

Giocare da Cesena è quello che è mancato nel primo tempo di domenica scorsa.

"In effetti dobbiamo sempre dare il massimo per essere appunto il Cesena e domenica per un tempo non lo siamo stati. Io però sarei preoccupato se non ci fosse stata la reazione e se non avessimo giocato come abbiamo fatto nel secondo tempo. Dopo un filotto di sei vittorie ci può stare un momento come quello che abbiamo visto".

Vi aspetta un nuovo ciclo molto intenso: da domani al 12 novembre ci saranno cinque incontri, cosa serve di più per uscirne bene?

" Abbiamo già vissuto una situazione simile e come abbiamo visto la abbiamo superata bene. Adesso più delle gambe che già dal ritiro sono belle ’piene’, conta la testa".

A dicembre incontrerete nelle ultime due giornate in sequenza Torres e Perugia: quello potrebbe essere un momento importante della stagione?

"Potrebbe, però in questa serie C tutti possono metterti in difficoltà: il campionato è così e come ho detto non contano solo i nomi, tanto più se poi uno non si dimostra all’altezza di quello che porta. Noi ad esempio dobbiamo sempre dimostrare di essere all’altezza di un nome importante come quello del Cesena".

In base a quello che si è visto fino a ora chi potrebbero essere i vostri veri antagonisti?

"Squadre forti ce ne sono, potrei dire che dobbiamo tenere d’occhio avversarie come Spal e Perugia anche per le potenzialità economiche e per le possibilità di operare sul mercato a gennaio, ma non ci sono solo queste".

Portare la fascia da capitano sul braccio oltre a maggiori responsabilità cosa significa?

"L’ ho già fatto in carriera. Sono onorato di farlo e sono stato contento quando mi è stato detto, perché vuol dire rappresentare il Cesena e un po’ anche la città. E’ una responsabilità, ma anche un piacere".

È stata una scelta logica vista la sua esperienza e la sua personalità.

"Può essere. Il capitano sono io, però ci sono anche altri compagni che sono dei punti di riferimento per tutti nel gruppo".

Una considerazione dal punto di vista tattico: adesso cercate meno il pressing alto rispetto al passato dando più spazio al palleggio. Cosa è cambiato per voi centrocampisti?

"Era un aspetto da migliorare: non riesci sempre ad andare a prendere ’alti’ tutti gli avversari e il mister è stato bravo a trovare questa soluzione: così siamo più equilibrati e possiamo trovare nuove soluzioni di gioco".