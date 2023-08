Di corsa all’alba per sostenere le donne

A Cesenatico i podisti corrono all’alba. Cesenatico DP (Destinazione Parità) Run, è una nuova manifestazione podistica organizzata dal gruppo sportivo Atletica Cesenatico assieme all’ufficio delle Politiche di pari opportunità del Comune. L’iniziativa si svolgerà oggi in piazza Spose dei Marinai, con partenza al sorgere del sole, quindi alle 6.30 circa, per un percorso di circa 7 chilometri tra spiaggia, pineta e Parco di Ponente. Il ritrovo è alle 5.30 nella piazza sul molo di Ponente, dove sarà allestito un villaggio allegro e animato e dove ci sarà anche il punto di ristoro. Il tracciato scelto è adatto a tutti. Ai partecipanti sarà offerta acqua prima della gara, e alla fine della corsa una colazione con frutta fresca, paste e caffè.

L’obiettivo è arrivare ad avere una gara che entri stabilmente nel calendario degli eventi podistici e turistici, ma soprattutto cooperare con il territori per raccoglie fondi da destinare a progetti sulla parità di genere. Per questo motivo tutto il ricavato sarà devoluto in beneficenza. Lorena Fantozzi, vice sindaco e assessore alle Pari opportunità del Comune di Cesenatico, crede molto in questa iniziativa "DP Run vuole essere un evento aperto a tutti, cittadini e turisti, per sensibilizzare sul tema della disparità di genere che ancora affligge la società. Vogliamo in questo modo supportare le strutture come i Centri donna e le associazioni dedicate, che sul territorio danno sostegno alle donne che vogliono denunciare abusi e iniziare una nuova vita. Devo dire che è stato straordinario vedere che tutte le associazioni di categoria e le associazioni sportive, hanno aderito a questa iniziativa, perchè significa che il territorio coeso. Gli eventi che uniscono sport, turismo, solidarietà e impegno sociale, hanno una grande rilevanza". Stefano Pignotti, presidente dell’Atletica Cesenatico, crede in questa corsa: "Ci impegneremo per proporre qualcosa di qualitativamente importante già da questa edizione, per cercare poi di far crescere l’appuntamento". A tutti i partecipanti sarà donato un marsupio dedicato della manifestazione.

Giacomo Mascellani