Di Nardo vuole la vetta

Prologo di weekend davvero interessante quello di stasera all’ippodromo del Savio, convegno su cui spiccano dal punto di vista tecnico due sfide tra le sette in programma. In una, la terza del palinsesto, sei cavalli di tre anni testano ambizioni e forma sulla distanza del miglio in vista di impegni maggiori, mentre nell’altra, sesto appuntamento serale, il testimone passa a sette esperti anziani di sette anni e oltre, un prova all’insegna della velocità e dell’equilibrio tattico.

Di rilievo nella serata la presenza in quattro delle sei corse professionisti di Antonio Di Nardo. Il guidatore napoletano (è di San Giorgio a Cremano), ultimo nato di una famiglia ippica, nonostante la giovane età, 38 anni, ha già vinto quattro volte la classifica annuale delle vittorie (2018, 2019, 2021 e 2022), battuto solo nel 2020 da Alessandro Gocciadoro. Da qualche anno Antonio Di Nardo si è trasferito in Toscana perché è diventato la prima guida della scuderia di Gennaro Casillo. Quest’anno Antonio Di Nardo è al quarto posto della classifica dei guidatori per somme vinte, ma al secondo per le corse vinte. In entrambe le classifiche in testa c’è Gocciadoro, ma per le corse vinte il distacco è minimo: Gocciadoro è a 150, Di Nardo a 145. Stasera Antonio Di Nardo ha buone possibiliotà sia nella terza corsa con Everqueen che nella sesta con Vortice d’Amore.

Un appuntamento importante per chi segue il trotto è in scaletta dopo la quarta corsa sul palco del parterre dell’ippodromo e successivamente nello studio di Teleromagna: ospiti del giornalista Paolo Morelli saranno Luigi Padroni che a Migliarino, in Provincia di Ferrara ha allestito il Museo del Trotto che raccoglie tanti cimeli, il suo amico e collaboratore Enrico Tempestini, e il sindaco di Fiscaglia Fabio Tosi, che riceveranno dalla famiglia Andreghetti una tuta del Campione del Mondo scomparso il 13 luglio scorso.