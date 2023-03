Diegaro, seconda vittoria di fila Coriano battuto grazie ai ’senatori’

Diegaro

2

Coriano

1

DIEGARO: Foiera, Panzavolta (1’ st Bartoletti), Magi, G. Pagliarani, Lo Russo, Zannoli, F. Pagliarani (32’ st Garattoni), Pertutti (32’ st Morganti), Longobardi, Noschese, Casalboni (25’ st Belward). All.: Cucchi.

TROPICAL CORIANO: Bianchini, Perazzini (31’ st Tamagnini), Ceccarelli (44’ st Cecchini) Aryo, Anastasi, Rossi, Pirini (17’ st Marmo), Enchisi, Carrer, Scarponi, Protino. All.: Scardovi.

Arbitro: Hafidi di Ravenna.

Reti: 30’ pt Longobardi su rig., 43’ pt (rig.) Scarponi, 13’ st Noschese.

Il Diegaro conquista la seconda vittoria nel giro di tre giorni grazie ai suoi senatori. Si contano poche emozioni nella prima frazione: al 17’ finisce alto il sinistro provato da Protino. L’incontro si sblocca alla mezz’ora quando Longobardi, che aveva subito il fallo in area da parte di Enchisi, col cucchiaio batte Bianchini su rigore. Al 42’ il Tropical Coriano pareggia: Francesco Pagliarani aggancia Scarponi in area e l’arbitro concede di nuovo la massima punizione: batte Scarponi che trasforma con un destro potente.

Al 13’ della ripresa arriva la rete che fa la differenza: Noschese controlla e da posizione defilata col sinistro trova una parabola che sorprende Bianchini. Il Coriano spinge per cercare il pareggio e Foiera diventa il vero protagonista della gara; al 22’ devia in angolo il colpo di testa di Carrer , al 43’ si supera sul colpo di testa di Tamagnini. Al Coriano rimane la sensazione di aver sfiorato il pareggio e la consapevolezza ora di dover conquistare qualche punto per tenere lontano la bassa classifica.

Roberto Daltri