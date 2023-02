Diegaro, vittoria firmata dall’ex Longobardi

SAVIGNANESE: Fusconi, Battistini (35’ st Possenti), Mazzarini, Lambertini, Malo (43’ st Broccoli), Onofri, Nicolini (25’ st Franchini), Cassani (17’ st Farabegoli),Pacchioni, Tola, Vitalino (27’ st Mazza). All.: Montanari.

DIEGARO: Foiera, Panzavolta, Fofana (17’ st Bartoletti), G. Pagliarani (30’ st Podo), Lo Russo, Zannoli, Morganti (19’ st Magi), Pertutti (25’ st F. Pagliarani), Longobardi (35’ st Garattoni), Noschese, Belword. All.: Cucchi.

Arbitro: Roli di Modena.

Rete: 14’ pt Longobardi.

Il più classico dei gol dell’ex decide la gara di recupero nel campionato di Eccellenza fra Savignanese e Diegaro. Christian Longobardi infatti con questa marcatura raggiunge la doppia cifra nella classifica dei cannonieri, spinge il Diegaro più vicino alla matematica salvezza, ma sopratutto conferma che sta vivendo davvero una seconda magnifica giovinezza.

La Savignanese si ferma dopo la bella vittoria esterna dello scorso sabato, adesso è quinta con flebili speranze di inseguire la seconda posizione distante otto punti.

L’inizio dell’incontro riserva molte emozioni: al 7’ ci prova Noschese senza fortuna, ben più pericoloso si rivela Malo che supera Foiera ma il palo gli nega il gol. Nella mischia seguente occasione per Pacchioni ma Panzavolta respinge. Al 14’ il Diegaro spezza l’equilibrio con Longobardi che batte al volo e castiga Fusconi. La Savignanese, colpita a freddo, prova subito a reagire ma la vera grande occasione per pareggiare arriva al 38’: la difesa ospite si fa trovare impreparata, Pacchioni trova modo di battere a colpo sicuro ma Lo Russo respinge proprio sulla linea di porta.

Nella ripresa la squadra di Montanari continua ad attaccare, il Diegaro al contrario si difende senza tralasciare di cercare di sfruttare gli spazi a sua disposizione. Al 10’ altra occasione per Longobardi che in questo caso però non ha la mira felice. Quando i tre punti sembrano ormai in cassaforte per i rossoblu di Cesena arriva un brivido: al 50’ l’arbitro concede rigore alla Savignanese, ma un precedente fuorigioco lo fa ritornare sui suoi passi.

Ieri si è disputato anche il recupero fra Pietracuta e Sanpaimola terminato sullo 0 a 0. Questa la nuova classifica: Victor S. Marino 63; Progresso 56; Russi 53; Sanpaimola 49; Savignanese 48; Granamica 45; Medicina F. 43; Diegaro 40; Bentivoglio e Castenaso 39; Cava Ronco 38; T. Coriano e Masi Torello 36; Pietracuta 35; Classe 31; S. Agostino 27; Valsanterno 17; Comacchiese 16; Del Duca Grama 13; Cattolica 12.