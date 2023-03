Difesa impeccabile, Bumbu un guerriero, Adamo vola

Tozzo 6. Mani saponetta ed un brivido, quanto mai comune in stagione, che corre lungo la schiena di tutti quanti. Poi l’Entella calcia in porta solo con Morosini e son sogni d’oro.

Ciofi 7. Vede il vuoto e ci si tuffa, dimenticato da tutti ma non da Adamo: spezza l’equilibrio col cross del vantaggio. Serve superiorità numerica? Lui c’è. Prestia 7,5. Mostra tutta la tranquillità del mondo anche se l’avversario di truce ha già solo lo sguardo e non solo il pedigree. Solita roccia su Merkaj che non vede palla e viene cancellato completamente (35’ st Celiento ng).

Silvestri 8. Un gigante ovunque: mette un fiocco sul pacco e fa il reso verso la Liguria con Zamparo, vola un paio di piani più in alto di Siatounis e fa saltare tutti dalla gioia per il raddoppio.

Adamo 7,5. Nei Looney Tunes, sarebbe cosa buona e giusta la parte di Beep Beep: più veloce di tutto, di avversari e pallone. Ogni qualvolta spinge a tavoletta, sprigiona pericoli (42’ st Albertini).

Brambilla 8. Infligge il ko tecnico in un inizio ripresa da squadra che si fionda alla giugulare altrui: fiondata dal limite che disintegra l’Entella. Assist-man per Silvestri-gol.

De Rose 7,5. Viaggia nuovamente a tre polmoni e si sente, la mediana bianconera torna ad asfissiare gli sfidanti per ritmo e gamba. Siatounis gli frana addosso e il Cesena fa il bis da fermo (42’ st Bianchi).

Mercadante 7,5. L’uomo che ha cambiato la vita dei bianconeri, defibrillatore che dona un battito fortissimo sulla corsia di sinistra. Da terzino a terzino, l’azione dell’1-0 (per lui sponda-assist) è l’affresco del calcio moderno.

Bumbu 7,5 (foto). Boom-boom: un leone che ruggisce, un guerriero che alza lo scudo del pressing e la lancia dell’inserimento, si improvvisa anche pittore perché il tacco per Shpendi è tanta roba. Applausi meritatissimi quando viene sostituito dopo che ha dato tutto.

Saber 6,5. In discreta crescita, compresa la progressione di forza per il poker di serata dopo avere lavorato palla sulla destra.

Corazza 6,5. Quasi incredibile, in cotanto massacro finisce a bocca asciutta. Primo tempo d’utilità nel legare il gioco, ripresa alla ricerca del gol che non arriverà (35’ st. C.Shpendi ng). Stiven Shpendi 9. Esempio di falciatrice che si divora l’erba del campo con aggressività e fame: proprio quello che in C smuove mari e monti. Poi che sia bomber, beh, non lo si scopre ora: mago nell’apparire dentro il cuore dell’area e a segnare il decimo e l’undicesimo gol della sua stagione.

Gianluca Mariotti