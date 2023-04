Domani al via il Triathlon ’Rubicone-Gatteo’

di Ermanno Pasolini

Domani dalle 8 alle 12,30 circa si terrà il ’Triathlon Rubicone Gatteo 2023’, una gara internazionale di Triathlon disputata su distanza sprint (750 mt. di nuoto, 21 Km di bici e 5 Km di corsa) all’interno del territorio di Gatteo Mare e Sant’Angelo, con partenza e arrivo a Gatteo Mare presso i giardini Don Guanella. L’evento è organizzato da Asd Nob Club in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Gatteo. Per permettere lo svolgimento della manifestazione sono previste modifiche alla viabilità. Per l’allestimento delle aree di partenza e arrivo a Gatteo Mare dalle 14 di oggi alle 18 di domani, sarà fatto osservare il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata dei veicoli nelle vie T. Bracci (parcheggio P6), parcheggio ’Maggiolino’ (parcheggio P5), posto ad angolo tra via Ravenna e via Gramsci; via Gramsci, nel tratto compreso tra via Trieste e via Bracci. Dalle 00 di oggi alle 18 di domani divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli su viale Giulio Cesare, via Trieste, via G. Matteotti, limitatamente al tratto compreso tra via Trieste e via Ravenna, compresi i veicoli autorizzati in corrispondenza degli stalli di sosta riservati ai veicoli al servizio di persone disabili antistanti ai civici 3335, parcheggio "P3" via R. Schuman, Parcheggio "P4" via Foschi, tra via Ravenna e via Foschi.

Per quello che riguarda invece lo svolgimento della gara, domani dalle 8 alle 12,30 divieto di transito su viale Giulio Cesare, via Trieste, via Ravenna e via G. Matteotti tra via Trieste e via Ravenna. Dalle 8 alle 11 divieto di transito sulle strade interessate dal percorso di gara ’bike’: via Trieste, viale Europa, rotatoria Adenauer, rotatoria Rossi, rotatoria Del Mare, via Salieri (tratto Sp108 interno a centro abitato), rotatoria Romagna Mia, via Albinoni, Sp.108 Rigossa, rotatoria Due Ponti, rotatoria Secondo Casadei, rotatoria Italia, rotatoria Verzaglia; dalle 8 alle 12,30 divieto di circolazione in via Gramsci, tratto compreso tra via Trento e via Trieste, in via I Maggio tra via Trento e via Trieste, via Matteotti tra via Trento e via Gramsci. In via Trento tra via 1 Maggio e via Matteotti sarà invertito il senso unico di marcia. Sarà consentita la direzione monte-mare da via 1 Maggio a via Matteotti. I residenti di via Varese potranno attraversare via 1 Maggio e accedere in via Trento.

Il Comando della Polizia Locale di Gatteo consiglia i percorsi alternativi: per chi deve raggiungere la zona mare dall’entroterra - Gatteo Terra, o dall’uscita del casello autostradale Valle del Rubicone, proseguire in direzione Sant’Angelo di Gatteo, Sala e Cesenatico. Per chi percorre la SS.16, lo svincolo ’Gatteo Mare’ sarà interdetto alla circolazione stradale. Pertanto, per raggiungere Gatteo Mare, occorrerà imboccare l’uscita Valverde proseguendo sulla vecchia statale Adriatica e raggiungere viale delle Nazioni.