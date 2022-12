Domani la squadra tornerà ad allenarsi pensando al Rimini

Domani il Cesena riprenderà ad allenarsi, nel frattempo anche se il mercato aprirà solo il 2 gennaio, la società iniziaa fissare gli obiettivi da raggiungere. Per quanto riguarda le uscite i nomi che circolano sono sempre quelli di Ivan Kontek e Stefano Minelli; logico quindi che dovranno arrivare un difensore e un portiere, da decidere se potrà essere giovane o esperto tenendo conto del fatto che Tozzo si sta imponendo come portiere affidabile . Uno degli obiettivi principali rimane quello del centrocampista che su azione e sui calci da fermo sappia fornire assist ai compagni. I bianconeri pare si stiano interessando a Nicola Mosti, centrocampista offensivo classe 1998 in forza al Modena. Mosti la scorsa stagione ha segnato 4 reti in 33 presenze, in questa stagione Attilio Tesser lo sta impiegando meno ma con Tremolada infortunato serve un giocatore in quel ruolo. Mosti è sotto contratto, perciò serve l’accordo per il prestito a meno che i bianconeri vogliano investire per rilevare il suo contratto. In questi giorni Davide Vaira, direttore sportivo del Modena ha fatto capire di non aver ricevuto nessuna vera manifestazione di interesse da parte del Cesena. Non è il Cesena l’unica società di serie C a guardare in casa Modena; il Gubbio sta facendo più di un pensiero su Romeo Giovannini, giovane esterno che non sta trovando molto spazio ma lunedì nella bella vittoria conquistata dai canarini sul campo del Sudtirol è stato assoluto protagonista e questo potrebbe spingere il Modena a riflettere a fondo.

Tornando al capitolo cessioni è certo che nessuno dei pezzi pregiati sarà ceduto, compresi i gemelli Shpend: fra i due quello che sta raccogliendo maggiori attenzioni è Stiven, autore finora di 3 reti. L’intenzione della società è quella di fargli finire la stagione in bianconero per valorizzarli e poi valutare la loro posizione la prossima estate.

Roberto Daltri