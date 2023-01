Domani mattina la Primavera 1 ospita l’Inter

Sarà il Cesena ad aprire il programma della 16ª giornata del campionato di Primavera 1. Domani a Martorano (ore 10.45) i ragazzi di mister Ceccarelli ospiteranno l’Inter, squadra che occupa il 12° posto in classifica con 17 punti frutto di quattro vittorie e cinque pareggi. I nerazzurri sono reduci dalla sconfitta sul campo della Sampdoria che ha interrotto una striscia di sei risultati utili, mentre ai bianconeri i tre punti mancano dallo scorso 5 settembre.

I biglietti saranno in vendita al costo unico di cinque euro (ingresso gratuito per gli Under 14) domenica mattina dalle 9.30 al centro sportivo di Martorano. Il match sarà trasmesso in diretta sul canale 60 di Sportitalia, in streaming su sportitalia.com e sull’app Sportitalia. Oggi intanto in campo le squadre Under 18 (in casa contro il Bologna) e l’Under 13 (a Bologna). Domani invece di scena l’Under 17 e 15 ad Ancona, l’Under 16 in casa con il Montevarchi e l’Under 14 a Imola.