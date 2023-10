Domani torna PanathlonAuto

Torna uno degli appuntamenti più importanti e attesi della stagione del Panathlon Club Cesena (organizzato con la collaborazione del Chc), domani infatti è di scena PanathlonAuto riservato ad auto d’epoca; si tratta del Memorial Alberto Ghini Trofeo Beppe Agostini proprio per ricordare due grandi appassionati di motori e auto d’epoca, soci del Panathlon. La manifestazione consiste in due prove speciali, partenza alle 9 da Piazza del Popolo a Cesena dove è prevista la prima prova speciale. La carovana farà poi tappa al cimitero di San Tomaso per un omaggio ad Alberto Ghini che del Panathlon Cesena era vicepresidente. Il controllo e il timbro sono previsti a Sant’Angelo di Gatteo presso la pasticceria Pagliarani che sarà anche il punto di ristoro. Ultima destinazione la Sgr (Società del Gas Rimini) a Rimini dove è in programma la seconda prova speciale e al ristorante Quarto Piano si terranno poi il pranzo e le premiazioni.