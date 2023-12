Domenica a Savignano tornerà lo storico appuntamento con la corsa di Santa Lucia La 49° edizione della podistica di ’Santa Lucia Romagna In’ a Savignano sul Rubicone offre un percorso di 13 km per atleti competitivi e camminate per famiglie. Patrocinato dal Comune, in collaborazione con Uisp e CIP. Ringraziamento alla cooperativa 'Amici di Gigi' per le medaglie. Iscrizioni su Endu.net.