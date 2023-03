Domini: "Cesena, testa libera e puoi farcela"

di Roberto Daltri

Sabato pomeriggio il Cesena per restare in corsa con Reggiana e Virtus Entella nel duello a tre squadre che deciderà le prime tre posizioni della classifica, dovrà obbligatoriamente battere la Lucchese. Di questo, di come potrebbe evolvere il finale di campionato e di altro abbiamo parlato con Sergio Domini, che nella sua carriera ha indossato per due stagioni la maglia del Cesena e per una quella della Lucchese, oltre a quelle prestigiose del Brescia, del Genoa e di entrambe le romane addirittura in serie A.

Domini, in questo finale di stagione conta di più quanta energia si ha nelle gambe o nella testa?

"Be se hai la testa libera e serena girano meglio anche le gambe, su questo non ci piove, se vogliamo sono due facce della stessa medaglia. Adesso al Cesena è rimasto solo di provare a vincerle tutte. Ho guardato il calendario delle tre in lotta e forse il calendario più difficile potrebbe averlo l’Entella visto poi che la Reggiana su quattro gare ne gioca tre in casa".

In questi giorni infatti si parla molto del calendario ma è davvero possibile stabilire chi lo ha più facile?

"Non è facile. Per vincere i campionati bisogna battere le squadre piccole o quelle che riteniamo tali e le grandi squadre lo fanno, magari anche non vincendo in modo largo, magari con un solo tiro in porta, ma le vincono. Il Cesena con alcune di quelle ha lasciato qualche punto per strada e in qualche momento è mancata anche un p’ di fortuna e per vincere i campionati serve anche quella". Adesso non si può più sbagliare

"No ed è un peccato. Io le squadre le ho viste tutte e le partite casalinghe del Cesena lo stesso e quindi dico che questa stagione potrebbe essere una grande occasione mancata perché il Cesena a mio parere ha l’organico migliore anche nei cambi. Poi nella partita singola la Reggiana nel confronto diretto ha fatto vedere di essere più compatta, ma penso che il Cesena non sia da meno delle altre due anzi".

Nel Cesena di oggi il centrocampista che ricorda di più Sergio Domini è forse Alessio Brambilla. Se dovesse suggerirgli in cosa deve migliorare così gli direbbe?

"Siamo simili in certe cose non in altre. Io giocavo anche da trequartista da metà campo in su potevo fare tutto, però Brambilla mi piace, l’età è dalla sua, può migliorare nella continuità ma ha visione di gioco, sa giocare in verticale, calcia sia di destro che di sinistro ha qualità uniche nel centrocampo del Cesena". Appunto in quel reparto solo Brambilla ad esempio sa legare il gioco

"Si, gli altri hanno caratteristiche diverse. Ad esempio De Rose è uno che pressa e riconquista palla, ha grande esperienza è uno di quelli che dal campo esce sempre prendendo almeno il sei in pagella; su Bianchi penso che non stiamo vedendo il suo vero valore, il calciatore può avere annate nelle quali le cose non gli riescono, ma di sicuro la voglia e l’impegno non sono mai mancati".

La scorsa estate fra le tante voci che circolavano c’era anche quella sul rientro di Domini in società. Cosa c’era di vero?

"La voce è arrivata anche a me, sarei ipocrita a negarlo e ci ho sperato: mi sarebbe piaciuto avere un ruolo nel Cesena anche di secondo piano perché ormai sono un cesenate. Qui ho giocato e fatto bene, ci sono rimasto male diciamo amareggiato si vede che non era destino". Così le rimane più tempo per seguire la carriera di suo figlio Tommaso centrocampista anche lui

"Adesso sta giocando a Gabicce nel campionato di promozione Marche, penso che avrebbe potuto fare di più, perché io, ad esempio, la sua corsa e il suo tiro non l’avevo. Lui però è soddisfatto di quello che ha fatto e che sta facendo ed io non ho mai voluto interferire".