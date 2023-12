Donnarumma ci crede: "Cesena, avanti così"

Lo scorso sabato sera al termine della gara vinta sul campo della Recanatese oltre alla logica soddisfazione per i tre punti conquistati, i tifosi del Cesena sentivano anche una certa preoccupazione: per Adamo scattava la squalifica e Daniele Donnarumma usciva dal campo tenendosi le mani in faccia per un colpo subìto a un occhio.

Nei giorni successivi si è capito che il centrocampista esterno nato a Gragnano non aveva riportato danni troppo gravi, infatti lui per primo rassicura rispetto alla sua presenza contro la Torres: "È tutto a posto, ormai il dolore è passato. Domenica potrò esserci".

Donnarumma, i è stato il primo acquisto della scorsa estate: quale è stata la molla che l’ha spinta ad accettare la proposta del Cesena?

"Sapevo dell’importanza della piazza, delle ambizioni del Cesena, conoscevo Toscano come allenatore per aver giocato varie volte contro le sue squadre e ho pensato che questo fosse il posto giusto per rilanciarmi".

Dopo aver affrontato più volte le squadre allenate da Toscano come le definirebbe?

"Sono squadre che praticano un calcio veloce e aggressivo che devono sempre tenere i ritmi alti come è il Cesena di oggi. Dobbiamo sempre essere concentrati e andare ai cento all’ora".

Domenica arriva la Torres, è stata una settimana speciale?

"Non possiamo negare che è una partita molto importante contro una squadra forte. Sono bravi sulle seconde palle, aggrediscono molto e davanti hanno tre attaccanti che stanno facendo la differenza. Noi dobbiamo giocare per vincere non dobbiamo cambiare il nostro modo di essere".

Buttando un occhio alla classifica, con la terza e la quarta a dodici punti da voi si può pensare che ormai il duello sia fra voi e la Torres?

" Dall’esterno si potrebbe pensare questo ma io dico che non è cosi: dobbiamo stare attenti anche al Perugia al Pescara. Si sono visti già casi di squadre che erano in testa e hanno mollato poi dietro trovano entusiasmo e tutto ritorna in gioco".

Chi non conosceva Daniele Donnarumma sta scoprendo un centrocampista esterno tatticamente molto preparato.

"Ho lavorato molto negli anni: mi è capitato in carriera di giocare come quarto nella difesa a quattro e adesso invece il mio ruolo è esterno a centrocampo però quello che ho imparato mi sta aiutando".

Quindi se occorresse potrebbe coprire altri ruoli, magari anche quello di esterno a destra.

"Se serve certo, ho anche giocato poche volte da difensore di destra, però di solito si mette un mancino come me a sinistra e a destra chi calcia col destro, comunque se serve mi posso adattare".

Per domenica si prospetta una grande presenza dei tifosi.

"Sappiamo bene quanto può aiutarci il tifo".

Nello spogliatoio parlate mai della vittoria del campionato?

"Non penso che sia tanto intelligente adesso pensare a quello che sarà fra qualche mese: noi sappiamo di avere un obiettivo molto chiaro e pensiamo al fatto di provare sempre a vincere giornata per giornata".