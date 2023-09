Donnarumma: "Miglior gara dell’anno? Non mi basta". Il centrocampista è il riferimento della fascia sinistra

L’attacco del Cesena è al momento il più prolifico del girone: quindici le reti segnate dalla squadra allenata da Domenico Toscano contro le dieci messe a segno dalla capolista Torres. Segno che gli attaccanti bianconeri vedono bene la porta e che a loro arrivano buoni palloni, spesso dalle fascie laterali.

Sono bastati appena due minuti a Cristian Shpendi per sbloccare il confronto con la Spal anche grazie al calibratissimo cross confezionato da Daniele Donnarumma.

L’esterno nato a Gragnano 31 anni fa spiega che l’azione finalizzata dal giovane attaccante non è frutto di una situazione casuale: "È una azione che proviamo in allenamento, stiamo cercando maggiormente i cambi di gioco nelle ultime partite, stiamo cercando più soluzioni offensive per mettere in difficoltà gli avversari e contro la Spal si è visto: abbiamo svariato da un fronte all’altro senza dare punti di riferimento ai ferraresi".

Il Donnarumma visto contro i biancoazzurri ha convinto sotto ogni profilo, disputando quella che fin qui è stata la sua migliore prestazione. Ma lui non si accontenta: "C’è ancora da migliorare, col lavoro che abbiamo fatto in ritiro stiamo tutti bene fisicamente e nonostante gli impegni ravvicinati abbiamo dimostrato di reggere i confronti e i ritmi fino alla fine".

Daniele Donnarumma vuole migliorare e, come Domenico Toscano, ritiene che un aspetto cruciale sul quale concentrarsi in modo particolare sia quello dell’intesa coi compagni: "Quando arrivi in una squadra che ha dei meccanismi già rodati, devi capire le dimaniche oppure cercare di adattarti il prima possibile a come viene gestito il gioco. Cerco di fare tutto il possibile per aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi che abbiamo".

Di sicuro con Donnarumma il Cesena ha trovato una stabilità sulla fascia sinistra, un ruolo nel quale lo scorso campionato Albertini aveva fornito prestazioni non sempre all’altezza, tanto che negli ultimi mesi Toscano aveva optato per avanzare la posizione di Mercadante, un difensore puro, per ricoprire il ruolo di esterno sinistro.

Roberto Daltri