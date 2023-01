Doppio impegno per le squadre del Rubicone

Si annuncia un fine settimana intenso anche per le squadre del Rubicone in Volley.

La compagine maschile, impegnata nel torneo di serie B, oggi alle 17.30 ospiterà a San Mauro Pascoli la Pietro Pezzi Ravenna in un match da non fallire. Gli avversari stanno infatti inseguendo nella zona rossa della classifica, distanziati dai gialloblù che sono invece sesti a quota 20 punti.

Stessa data e stesso orario anche per la squadra femminile impegnata nel torneo di serie C, che oggi ospiterà invece a Savignano la Fenix Energia Faenza in uno scontro sulla carta proibitivo, che vedrà la penultima della classe provare a fare lo sgambetto alla seconda.