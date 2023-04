Duathlon, il Triathlon Cesena festeggia tre campionesse italiane

Grandi soddisfazioni per il Triathlon Cesena, che in occasione dei campionati italiani di duathlon, la disciplina che alterna corsa, bici e ancora corsa, ha visto tre sue atlete aggiudicarsi il titolo di campionessa nazionale: si tratta nello specifico di Veronica Pacini nel Duathlon Sprint e di Elena Meldoli e Rita Gabellini nel Duathlon classico. Addirittura oltre 40 anni dopo la nascita di questa disciplina, il triathlon oggi risulta uno sport molto amato dall’universo femminile con tante partecipanti di svariate età, abbracciando infatti atlete che vanno dia 5 ai 65 anni. E anche oltre.

"Stiamo parlando di uno sport che è davvero per tutti – riflette il presidente di Cesena Triathlon Michele Montalti - perché non importa il livello, ma la voglia di mettersi in gioco e superare quelli che sono i propri limiti, sia nel corso dell’allenamento, sia durante la gara. Questo vale per i più giovani, per gli atleti agonisti e anche per le donne: mamme, compagne, impegnate a casa e nel lavoro, ma con il cuore nello sport e nell’attività aerobica all’aria aperta. Le nostre ‘ragazze’ rappresentano un vero e proprio esempio per le atlete più giovani, ma meritano di sentirsi anche l’orgoglio di una città che vogliamo credere sarà sempre più attenta allo sport e ai benefici che apporta alla vita e alla salute di tutti". Parole sempre ripetute in vari consessi, ma che hanno sempre un loro valore ed un loro profondo significato, di qualsiasi disciplina sportiva stiamo parlando.

A breve intanto, sotto l’egida della società sportiva cesenate, partirà la ’Tri-School’, un’attività estiva che introduce i più piccoli al multi sport.

A fine estate con l’arrivo dell’autunno invece partiranno il fondo e il mezzofondo per i giovani e giovanissimi, un tipo di attività molto importante per lo sviluppo e la crescita armonici ed equilibrati delle nuove generazioni. Che solo lo sport può formare tanto da un punto di vista caratteriale, tanto da un punto di vista fisico ed atletico.