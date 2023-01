Due allenamenti aperti ai tifosi

Ieri a riposo, i bianconeri si ritroveranno oggi pomeriggio al centro Rognoni dove inizierà - con un allenamento aperto al pubblico così come quello di mercoledì - la preparazione in vista della gara con la Torres, di domenica alle 14.30. Il programma della settimana prevede a seguire una seduta sempre al mattino fino a sabato quando i convocati (nella foto De Rose) saliranno sull’aereo per Sassari. La gara con i sardi sarà la prima delle tre nel ritorno che saranno trasmesse in chiaro e in diretta sul canale 14 di Teleromagna.

Genova si conferma stregata per i colori bianconeri a livello giovanile. Dopo la sconfitta della Primavera1, maturata sabato contro la Sampdoria, cade anche l’Under 18, 3-1 contro il Genoa. I ragazzi di mister Campedelli vanno sotto al 33’ e due minuti dopo restano in dieci: nella ripresa i padroni di casa colpiscono altre due volte e solo al 29’ arriva la rete della bandiera messa a segno da Lilli. Domenica la squadra affronterà in casa la Lazio, mentre sempre il 15 la Primavera 1 sarà chiamata ad un match chiave contro l’Udinese che la precede di un punto in classifica.