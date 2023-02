Due giornate fondamentali, quella odierna e la prossima, per capire se lo scontro diretto del 20 febbraio contro i granata al Manuzzi potrà significare tanto per il primo posto. La capolista Reggiana affronterà due avversari insidiosissimi, in trasferta l’effervescente Ancona (45 punti), quarta in graduatoria, secondo attacco dietro ai granata, e il quotato Gubbio quinto in classifica; due tappe dove potrebbe perdere punti.

Ovvio che se lo strapotere emiliano (18 vittorie in 25 match, 16 risultati utili di fila, 7 vittorie consecutive, miglior attacco e difesa, un solo punto in meno di un anno fa) dovesse superare anche questi ostacoli allora ci sarebbe solo da applaudire.

Intanto un Cesena tosto, che sta acquisendo concretezza, sette successi e due pari ‘sanguinosi’ come rammarico nelle ultime nove gare, dovrà fare il pieno con un avversario solido come il Siena (terza migliore difesa dopo Reggiana e bianconeri) e l’Imolese. I sette punti di distacco sono molti e devono diminuire in queste due gare per cercare poi di costruire il ribaltone.

Il Cesena assomiglia sempre più al suo tecnico che ha ha forgiato una squadra ormai a propria immagine; fisica, determinata, solida mentalmente, sempre sul pezzo. L’esplosione di Stiven Shpendi anche sotto rete, finalmente la trovata capacità di chiudere le partite possono essere armi in più. Toscano dovrà però gestire al meglio la poca continuità di sicurezza tra i pali, un aspetto che preoccupa. Ma la società ha scelto di non riparare sul mercato a tale problema, quindi andare avanti sperando che la Reggiana in queste due gare rallenti e il Cesena faccia il pieno. Solo così i conti potrebbero iniziare a tornare e il 20 febbraio essere una serata da gran galà.

re.ce.