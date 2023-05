Due giorni sulle onde Via al trofeo Alto Adriatico

di Giacomo Mascellani

Il Circolo Vela Cesenatico oggi inaugura la stagione 2023 con la regata nazionale della classe Flying Dutchman ’Trofeo Alto Adriatico – Challenge Bene Wiedemann’, che si svolge nelle acque prospicienti la spiaggia di Ponente. Per due giornate consecutive, oggi e domani, meteo permettendo, si sfideranno oltre trenta imbarcazioni provenienti da diverse nazioni d’Europa, per un evento organizzato sotto l’egida della Fiv, la Federazione italiana vela, con il patrocinio del Comune di Cesenatico. Quest’anno, oltre al prestigioso trofeo in palio e al challenge in ricordo di un velista tedesco recentemente scomparso, si è aggiunto il Trofeo Rotary Club Cesenatico Mare, che nasce per sensibilizzare il mondo sportivo verso l’inclusione e prevede la devoluzione di una percentuale della quota di iscrizione a sostegno delle attività organizzate dal Circolo Vela Cesenatico per il progetto ’Una vela per respirare liberi’, che consente a molti bambini e ragazzi affetti da fibrosi cistica, di praticare questo sport. Il Trofeo Rotary Club Cesenatico Mare sarà consegnato al Timoniere più giovane nato dopo il 13 maggio 1993, che si è meglio classificato.

Stefano Morgagni, presidente del Circolo Vela Cesenatico, il sodalizio al quale sono iscritti oltre cento appassionati di questo sport, sottolinea l’importanza di questa manifestazione: "Apriamo ufficialmente la stagione con una regata molto attesa, che noi già da diversi anni organizziamo. Il trofeo è valevole per la classifica del circuito nazionale edin passato abbiamo ospitato anche il Campionato italiano 2016 nella categoria Flying Dutchman. Fra le oltre trenta imbarcazioni che disputeranno cinque regate in due giorni, ospitiamo anche equipaggi provenienti da Germania, Croazia, Ungheria e Polonia. La collaborazione con il Rotary e la Lifc da due anni ci consente di portare l’attenzione sui temi dell’inclusione sportiva".

Francesco Gori, presidente del Rotary Club Cesenatico Mare, crede in questa unione: "Vogliamo condividere il sentimento più puro dello sport, con giovani i quali soffrono di una malattia, ma assieme agli amici velisti fanno sport e vivono momenti di benessere"