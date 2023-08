E’ arrivato Ogunseye. Contratto fino al 2025 Il prossimo colpo sarà Mosti, sempre dal Modena

Il Cesena trova l’ariete che mancava. Trattativa già chiusa lunedì e ieri è arrivata anche l’ufficialità: Roberto Ogunseye è un giocatore del Cavalluccio, arriva dal Modena a titolo definitivo e ha firmato un biennale che lo lega al bianconero fino a giugno 2025. Sempre ieri il primo allenamento con i nuovi compagni, indosserà la maglia numero 11, quella che ha portato tanta fortuna a Stiven Shpendi nella passata stagione. Classe 95, Ogunseye è cresciuto nella cantera dell’Inter e la prima esperienza da professionista l’ha vissuta in C nel Prato nel 20142015. Tappa successiva Olbia poi Cittadella in B dove nella stagione 20202021 è andato a segno 5 volte. Nel 2021 il passaggio al Modena dove ha contribuito al ritorno in B dei canarini. La storia recente parla di 11 reti con la maglia del Foggia.

Il mercato in entrata ora dovrebbe registrare l’arrivo di un’altra punta, di un centrocampista puro e di un regista. Per quest’ultimo ruolo già individuato il profilo: si tratta di Nicola Mosti in uscita sempre dal Modena, l’accordo di massima con il fantasista classe 98 c’è già, ma prima Artico deve sfoltire la rosa.

Andrea Baraghini