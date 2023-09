E’ già aria di derby romagnolo. Arriva il Rimini, ’Mare’ esaurita

A tre giorni dal derby sono già 10.687 gli spettatori che saranno presenti a Cesena-Rimini, in programma domenica 1 ottobre all’Orogel Stadium Dino Manuzzi con inizio alle 16.15. A 72 ore dal match sono infatti 4.206 i tagliandi acquistati (di cui 1.492 in Curva Ferrovia dai tifosi riminesi) che vanno ad aggiungersi ai 6.481 abbonati. La Curva Mare è già esaurita.

La prevendita proseguirà on line sul sito vivaticket.com, presso i punti vendita del circuito Vivaticket e al Coordinamento Clubs Cesena (oggi 9-12.30 15-19, domani 9-12.30 e domenica 10-16).

I biglietti restano disponibili con tre tipologie di prezzo: oltre all’intero, sono previste la categoria ’ridotto’ che si applica a donne, over 65, invalidi oltre il 50% e militari, inoltre è prevista anche la categoria ’Under 14’.

Questi i prezzi (l’ingresso è gratuito fino a tre anni non compiuti). Tribuna Vip: € 51,00 (ridotto € 37,00; under 18 € 17,00; under 14 € 14,00); Tribuna Numerata: € 42,00 (ridotto € 28,00; under 18 € 13,00; under 14 € 11,00); Distinti superiori: € 22,00 (ridotto € 16,00; under 18 € 11,00; under 14 € 8,00); Distinti inferiori: € 18,00 (ridotto € 13,00; under 18 € 10,00; under 14 € 7,00); Curva Ferrovia: (settore ospiti): € 14,00 (ridotto € 11,00; under 18 € 8,00; under 14 € 5,00).

Nel frattempo, il club ha deciso di prorogare la chiusura della campagna abbonamenti proprio al giorno del match col Rimini.