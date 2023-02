E’ la gara che aspetta tutta la città Conta solo vincere

L’assessore allo sport Christian Castorri, nell’intervista a fianco, parla da politico. Eccoci, si va col piede sbagliato. E invece no, perchè luoghi comuni a parte, il nocciolo della questione è proprio qui: un politico in campagna elettorale non dice che farà del suo meglio e che comunque anche gli avversari sono forti. Perché se parte così, perde. Punto. Chiunque siano gli avversari.

Si dirà che il calcio non è la politica e questo è certamente vero. Il calcio è emozione, è adrenalina, è la voglia di andare allo stadio e di sognare, sulle ali della squadra della propria città, che di domenica (e certamente anche di lunedì sera contro la prima in classifica) ti fa mettere, almeno per qualche ora, tanti malumori in secondo piano.

E’ per questo che ha ragione Castorri e in questo la politica non c’entra davvero nulla: il Cesena è una squadra forte, costruita per togliersi di dosso la serie C e tra una manciata di giorni entrerà nel suo fortino per ospitare quella che a ora sembra la più forte di tutte. Niente pronostici, quote, favoriti, statistiche. Serve il cuore. E serve la rabbia di una squadra che anche se non lo dice vuole arrivare prima. E può farlo. Può davvero farlo. Lunedì avrà di fianco il suo popolo, perché da Reggio vengano quanti vogliono, ma la Curva Mare - come tutti gli altri settori bianconeri - è già lì che ribolle da giorni. I tifosi ci saranno e si faranno sentire. Perché sanno che l’impresa si può realizzare.

Lo sanno loro, come tutta la città che aspetta la gara.

Lunedì sera a girare per Cesena, c’è da esserne certi, sarà come andare a passeggio la sera della finale dei mondiali: non si incontrerà nessuno. Perché lunedì sera si va a mettere il fiato sul collo alla capolista, il resto è noia.

Dirlo significa mettere pressione sulla squadra? Piuttosto, dire il contrario sarebbe nascondersi dietro un dito. La pressione è il sale dello sport, la magia che stringe lo stomaco e fa tenere il fiato. Senza quella, non resta nulla. E’ come dicono nei film: puoi vincere o puoi perdere (va bene, è calcio, puoi anche pareggiare), ma devi fare di tutto per vincere.

Lunedì allo stadio ci sarà un pubblico da serie A. Che la squadra guardi negli occhi la sua gente: ci sarà tempo per pensare ai playoff e alla stagione ancora lunghissima che mette in palio chissà quanti punti. Ma non oggi, non qui. Qui, oggi, il secondo posto non interessa a nessuno.

Luca Ravaglia