E Shpendi segna un gol anche con la maglia della nazionale U21

Shpendi segna un gol anche con la maglia della nazionale U21

Sessantadue minuti in campo e una rete. E’ questo il bilancio per Stiven Shpendi che ieri pomeriggio è sceso in campo con l’Under 21 dell’Albania impegnata in Turchia in un’amichevole contro i pari età dell’Azerbaijan. L’attaccante del Cesena ha messo a segno la rete del momentaneo 1-0 per la sua nazionale che alla fine si è imposta per 2-1. In panchina è rimasto invece il fratello Cristian. I due gemelli sono ora attesi da un altro test, probabilmente più impegnativo, contro i pari età della Polonia lunedì 27 marzo. Poi per entrambi il ritorno in Romagna dove si riaggregheranno al gruppo per preparare la gara casalinga di sabato 1 aprile contro la Lucchese.

Saranno Luca Maraldi, Francesco Nardi e Luca Bandini, i primi due nel ruolo di titolari e il terzo in quello di riserva, i componenti del team ’eSport’ del Cesena che prenderà parte al prossimo campionato ’eSerie C’ che prenderà il via ad aprile. I tre giovanissimi player hanno superato la selezione svoltasi sabato nella Club House dell’Orogel Stadium che ha visto ai nastri di partenza ventotto aspiranti cimentarsi sul titolo EA Sports Fifa 23 in una prima fase eliminatoria che ha ammesso i migliori otto candidati alla seconda fase. Oltre a Maraldi, Nardi e Bandini, il team bianconero potrà contare su una “cantera”, composta dagli altri player selezionati dagli osservatori di WeArena (partner dell’evento) che costituiranno parte integrante nelle future attività del progetto: si tratta di Samuel Cordisco, Lorenzo Dioro, Enrico Cucchi, Elton Syziu e Giovanni Graziani.

Il prossimo appuntamento in agenda è fissato ora per mercoledì 29 quando a Milano verrà presentato il campionato ufficiale Esport di Lega Pro - eSerie C 2023: in quell’occasione verrà illustrato il format della competizione e il Cesena conoscerà i suoi avversari.