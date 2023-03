Eccellenza, Diegaro attende il Masi Savignanese impegnata a Russi

Col campionato di serie D fermo per la sosta programmata per permettere alla selezione di categoria di prendere parte al torneo giovanile di Viareggio, questa settimana tocca al campionato di Eccellenza il ruolo di torneo copertina a livello regionale.

Per prima cosa va ricordato che da oggi con l’arrivo dell’ora legale gli incontri avranno inizio alle 15.30. La Savignanese oggi al “Bucci” dovrà vedersela con il Russi padrone di casa in una gara che vale per la corsa al secondo posto, questo vale però per il Russi che comunque è distante sette punti dal Progresso, mentre per quello che riguarda i gialloblu di Savignano i dodici punti di distacco sembrano obiettivamente troppi.

Non è mai una partita banale quella che metterà di fronte la Savignanese ad Oscar Farneti che ha lasciato un segno tanto profondo quanto intenso nella storia calcistica di Savignano. Saranno di fronte il miglior attacco del girone, quello del Russi guidato da Salomone che conta anche su Saporetti e Gasperoni, contro la seconda difesa del campionato e già questo basta per far capire quanto può essere combattuto questo scontro; arbitra Francesco Fedolfi.

Mercoledì prossimo è in programma il turno infrasettimanale e alle 15,30 al “Capanni” arriverà il Bentivoglio. Il Diegaro di Fabio Cucchi oggi riceve allo stadio di via Canapino il Masi Torello, formazione fuori dalla zona playout che necessita comunque di non rallentare per non farsi avvicinare da chi la insegue. In questo campionato i rossoblu hanno dimostrato di trovarsi molto di più a loro agio in trasferta piuttosto che non suo loro campo soprattutto quando sono chiamati a comandare il gioco. Serve molta concentrazione. Il Masi Torello subisce molti gol, ben quarantanove finora, ma segna anche tanto visti i quarantasei gol segnati; arbitra Giampaolo Scifo. Mercoledì alle 20,30 il Diegaro sarà impegnato sul campo della capolista Victor San Marino per una gara molto difficile per la compagine cesenate che però tenterà il tutto per tutto per portare a casa almeno un punto.

Roberto Daltri